Губернатор Александр Дрозденко: «Экономический рост позволяет Ленинградской области выполнить задачи, поставленные нацпроектами»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 15 мая встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Премьер-министр и глава региона обсудили реализацию задач, поставленных национальными проектами. Среди них — возведение жилья и социальных объектов, дорожное строительство, развитие системы здравоохранения и другие важные для жителей области проблемы.

По словам Александра Дрозденко, экономическая ситуация в регионе сегодня позволяет выполнить поставленные нацпроектами задачи: по итогам прошлого года Ленинградская область вошла в Топ-20 российских регионов по показателям социально-экономического развития. Областной бюджет исполнен с профицитом в 13,2 млрд. рублей, консолидированный — в 14,6 млрд. рублей. В 2018 году регион поучил рекордный объем инвестиций — 466,9 млрд. рублей.

- Эти высокие финансово-экономические показатели позволяют нам выстроить максимально эффективную работу по реализации национальных проектов, направленных на исполнение майского указа президента России, - отметил Александр Дрозденко.

Один из важнейших национальных проектов «Здравоохранение» направлен на увеличение продолжительности жизни ленинградцев. В области ведется активная работа по переоборудованию медицинских учреждений: для областного онкологического диспансера и региональных сосудистых центров закупается новое оборудование, строятся новые поликлиники и амбулаторные центры, повышается квалификация медперсонала. В рамках нацпроекта «Демография» 2019 год в Ленинградской области объявлен Годом здорового образа жизни: в регионе развивается массовый спорт, строятся стадионы и спортивные площадки, закупается современное спортивное оборудование. Всего на финансирование региональных проектов из бюджета Ленинградской области направляется 2,5 млрд. рублей. Еще 4,2 млрд рублей было выделено из федерального бюджета на решение наиболее острых социальных проблем.

Во время рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым речь также зашла о приоритетных проектах дорожного строительства, которые Ленинградская область осуществляет совместно с Министерством транспорта. В первую очередь это проект расширения Колтушского шоссе, строительство обхода Мурино и возведение развязки с путепроводом во Всеволожске.

- Последнюю область уже начала строить за счет собственных средств в начале этого года, однако чем раньше будет возведен виадук, тем скорее уйдут в прошлое многокилометровые заторы на железнодорожном переезде, - отметил Александр Дрозденко.

Всего по оценкам дорожного комитета на финансирование всех трех строек потребуется порядка 3,5 млрд. руб., в то время как общая стоимость проектов составляет более 7 млрд. рублей.

drozdenko_au Благодарен председателю правительства России @damedvedev за высокую оценку развития региона.

Глава региона также обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой выделить в 2020 году из федерального бюджета субсидии в размере 2,5 млрд рублей на строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры во Всеволожском районе. Губернатор подчеркнул, что Ленинградская область готова направить дополнительные средства на софинансирование выкупа построенных школ, детских садов и поликлиник. По словам Александра Дрозденко, активный рост жилищного строительства в регионе привел к повышенному спросу и объемам строительства этих объектов.

- К концу 2019 года регион будет насчитывать 146 построенных за последние пять лет объектов социальной инфраструктуры, - рассказал губернатор Дмитрию Медведеву. - С помощью госпрограммы по стимулированию развития жилищного строительства в 2017-2018 годах в Ленинградской области построено два детсада и три школы. В этом году с участием федерального финансирования планируем завершить строительство еще трех школ, возведение одного дошкольного учреждения и одной школы. При этом мы выделяем средства не только на их строительство, но и на выкуп. Так, в период с 2015 по 2018 годы у застройщиков в муниципальную собственность приобретено 27 детских садов и шесть школ.

Своими впечатлениями об итогах рабочей встречи с председателем правительства РФ Александр Дрозденко поделился в Инстаграме:

- Благодарен председателю правительства России Дмитрию Медведеву за высокую оценку развития региона. Обратился с предложением зеркально со стороны региона и федерального бюджета увеличить финансирование на выкуп соцобъектов по программе «Стимул», доложил о готовности региона к реализации национальных проектов, - рассказал Александр Дрозденко жителям области. - Уже есть подтверждение федерального софинансирования на строительство мостов через Волхов и Свирь, следующие масштабные совместные дорожные проекты: реконструкция Колтушского шоссе, строительство развязки с КАД и дороги/ проспекта внутри Мурино и ТПУ Девяткино,и путепровода КАД- завод им Свердлова — Всеволожск.