Российской семье из трех человек для нормальной жизни нужно 78 тысяч рублей

Больше половины россиян считают, что для «нормальной жизни» среднестатистической семье из трех человек нужен доход не менее 60-100 тысяч рублей в месяц. Лишь 2% готовы уложиться — с тем же составом семьи - в 20-30 тысяч рублей. А 1% утверждает, что им хватит и менее 20 тысяч.

Таковы данные апрельского опроса холдинга «Ромир», опубликованного РИА Новости. В среднем получается — около 78 тысяч на семью. В сравнении с прошлым годом сумма увеличилась на 2,1 тысячи.

При этом, по данным Росстата, средняя зарплата по стране составляет более 43 тысяч рублей. То есть если в нашей среднестатистической семье двое работающих, то примерно 8 тысяч в месяц сверх трат на «нормальную жизнь» еще и остается.

- Финансовые запросы россиян для «нормальной жизни» фактически вернулись на докризисный уровень 2014 года, - комментирует результаты опроса президент холдинга "Ромир" Андрей Милёхин. - За эти годы наши соотечественники то затягивали пояса и укрощали свои материальные аппетиты, то, устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов. Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится все более реалистичным среди наших сограждан. Россияне научились жить и тратить более рационально, активно пользоваться промо.

И все же, как следует из исследования расходов россиян по итогам апреля, тоже проведенного "Ромиром", в среднем повседневные траты в сравнении с тем же месяцем прошлого года выросли на 6,4% (исследуются города с населением от 100 тысяч). Это выше инфляции, которой с апреля 2018 года по апрель 2019 года «накопилось» 5,2%. Как делают вывод в исследовательском холдинге, в целом реальные расходы (т. е. с поправкой на инфляцию) сейчас на одном из самых высоких уровней с 2015 года.

С одной стороны, это хорошо: люди в среднем стали чуть меньше экономить. С другой… Как следует из того же апрельского исследования, расходы потребителей с низким доходом за год (апрель к апрелю) увеличились сразу на 9%, в то время как со средним — на 2,6%, а с высоким — на 7,6%. Это, как уже неоднократно поясняли эксперты, говорит о вынужденном характере роста трат. То есть расходы на самое необходимое — то без чего не обойтись самой небогатой семье — растут быстрее, чем среднестатистические траты и официальная инфляция.