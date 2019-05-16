Подруге, развлекавшейся со свидетельницей по делу Кокорина в Чехии, стало плохо с сердцем

Свидетельница по делу Кокорина, которая выпала из балкона квартиры экс-сенатора Андрея Ищука в Чехии, Галина Бобкова сейчас находится в местной госпитале, в реанимации, в состоянии искусственной комы. К ней скоро должны приехать родители, которые спешно делают визы и ищут деньги на оплату врачей.

katenkapugovka Давай-те поиграем

Подруга, которая была с ней в тот вечер 13 мая, тем временем, улетела из страны, но опубликовала на своей странице пост с просьбой помочь деньгами несчастной девушке. А позже призналась, что ее здоровье по после этой истории сильно подорвано.

«Я перенесла сильный шок, мое здоровье подорвано, и ещё после ваших звонков и давлений на меня, у меня стало плохо с сердцем и мне пришлось обратиться к помощи психотерапевта!!! Прошу от меня отстать!!», - написала она.

dj_monika_asti Поссорилась с любимым хоккеистом

Надо отметить, что из соцсетей Татьяны исчезли все упоминания о том, что она была в чешском городке Градец-Кралове. Также девушка почистила все сторис, зато появилось фото неизвестного мужчины, якобы хоккеиста, с которым она была в Праге и с которым якобы поссорилась. В прессе уже предположили, что таким образом девушка пытается замять историю с «влиятельным Андреем», тем самым бывшим владельцем холдинга «ВБМ-групп», владельцем квартиры, в которой случилось несчастье. Говорят, что он тоже спешно уехал из страны. Хотя следствие по несчастному случаю, случившемуся в его доме, еще продолжается.

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