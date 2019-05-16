Две россиянки пострадали при авиаударе в Йемене

В результате авиаудара возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по йеменской столице Сана пострадали две гражданки России. Об этом сообщил телеканал "Аль-Масира", подконтрольный правящему на севере страны шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы).

Согласно его данным, женщины работают в сфере здравоохранения и проживают в районе, по которому был нанесен удар. К настоящему моменту обеих пострадавших уже доставили в больницу. Такую информацию предоставил представитель министерства здравоохранения повстанцев. Об их состоянии не сообщается.

Сайт kp.ru писал о том. что, что в марте 2015 года страны Персидского залива начали военную операцию против йеменских повстанцев-хуситов, которые взяли Сану под контроль еще в сентябре 2014-го.

Жертвами авиаударов международной коалиции каждый раз становятся мирные жители, в том числе дети. За все время боевых действий в стране погибли десятки тысяч людей.