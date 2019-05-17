Фейерверки, авиашоу, фестиваль целебной грязи

В регионе запланировано беспрецедентное количество интересных событий.

В списке, который приготовило министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края к новому сезону, более 250 событий, 13 из них включены в национальный календарь Ростуризма.

- Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ставит перед нами задачу развивать новые уникальные виды туризма в крае, и мы активно включились в эту работу, - говорит руководитель министерства Александр Трухачев. - Еще в прошлом году, когда мы проводили первый масштабный фестиваль открытия курортного сезона, нам удалось сформулировать тот посыл открытости, спокойствия, позитивного заряда, который есть на Ставрополье. Мы делаем все, чтобы туристам в регионе всегда было комфортно, удобно, интересно. В этом направлении и будем продолжать работать.

Правительство Ставрополья считает событийный туризм очень перспективным. В этом году из краевого бюджета на его поддержку выделено более 70 миллионов рублей. Отдыхающим точно будет чем заняться и что увидеть!

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Фестиваль фейерверков «PyroFivePeak»

Ессентуки

с 24 по 26 мая

На Ставрополье впервые пройдет международный фестиваль фейерверков.

- Это будет уникальное событие, - говорит министр Александр Трухачев. - К тому же в рамках фестиваля состоится мировой чемпионат пиротехников. Подтвердили участие восемь лучших команд из России, Казахстана, Китая, Беларуси и Испании.

В течение трех вечеров под красивую музыку в небо будут взлетать разноцветные огни. А на земле в это время пройдут выступления спортсменов и музыкантов, шоу тепловых аэростатов, квесты, будут организованы фудкорты и детские площадки.

Правительство края ставит задачу перед минтуризма уделить особое внимание безопасности уникального фестиваля, тем более что он предполагается масштабным - примерно 60 тысяч зрителей смогут его посетить.

Фестиваль фейерверков «PyroFivePeak». Фотографии с сайта: stavtourism.ru

Проведение событийных массовых мероприятий на территории края - одна из важных задач, обозначенных краевой государственной программой «Туристско-рекреационный комплекс». Постановление об утверждении программы на 2019 - 2024 годы подписал губернатор Владимир Владимиров.

«Курортные сезоны-2019»

Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск

с 31 мая по 2 июня

Традиционный фестиваль знаменует официальное открытие сезона и охватывает все города-курорты сразу. В программе - грандиозный гала-концерт, запуск уникального стилизованного ретропоезда, карнавалы, торжественные шествия, необычные экскурсии и шоу-программы. А 1 и 2 июня в Железноводске пройдет масштабная историческая реконструкция средневекового боя «Железные люди». На огромном поле соберутся на турнир «рыцари» со всей России, будут работать ярмарки и мастерские.

Фотографии с сайта: stavtourism.ru

Событий в рамках фестиваля так много, что уследить за ними можно только с помощью ресурса stavtourism.ru. Информационный портал создан и поддерживается в рамках подпрограммы «Развитие туризма и курортов» - специально в помощь туристам, приезжающим в регион. А само открытие курортного сезона - часть подпрограммы «Развитие туризма и курортов».

«Классика в темноте»

Пятигорск

20 и 21 июля

У подножия горы Машук раздадутся звуки классической музыки, но формат будет выбран самый современный. Шоу создаст эффект полного погружения и интерактива в духе мировых тенденций. Прекрасная природа, вечная музыка и современное представление - такой микс стоит увидеть собственными глазами.

250 фестивалей и событий подготовили для туристов на Ставрополье. Фотографии с сайта: stavtourism.ru

Фестиваль целебной грязи

Железноводск

с 11 по 13 августа

- Такого в России никто еще не делал, - рассказывают в минтуризма о фестивале. - На поле перед Железноводском завезут в специальные емкости целебную грязь озера Тамбукан, которой так славится Ставрополье. В ней пачкаться не только можно, но и нужно!

Это будет один из самых зрелищных и веселых фестивалей, а серая грязевая маска на лице станет своеобразным дресс-кодом. Зрителей ждет борьба в грязи, танцы, боди-арт и конкурсы красоты среди самых испачканных.

Фестиваль «Железный таз»

Ессентуки

с 21 по 25 августа

Грандиозный по масштабам проект объединит международный музыкальный фестиваль, выставку ретроавтомобилей и байк-шоу.

В эти дни будет звучать рок-музыка разных направлений, для мотоциклистов - конкурсы и соревнования, для зрителей - захватывающие впечатления.

«КМВ - Жемчужина Кавказа»

Ессентуки, Кисловодск, Железноводск

с 7 по 14 сентября

Фестиваль воздухоплавания пройдет в 21-й раз - это настоящая визитная карточка Ставрополья. Как рассказал министр туризма и оздоровительных курортов Александр Трухачев, в рамках старейшего фестиваля России в этом году запланировано более трехсот полетов тепловых аэростатов.

В программе фестиваля: красочные церемонии открытия и закрытия, международная «Небесная регата», чемпионат мира по воздухоплавательному спорту среди молодежи, Кубок России по воздушному биатлону, Кубок Конюхова и другие события.

Параллельно с фестивалем воздухоплавания пройдет еще один, гастрономический. С 6 по 8 сентября в Ессентуках соберутся рестораторы, повара и кулинары со всей России. Гурманы отведут душу на большом пикнике.

Авиашоу «Железные крылья»

Ставропольский край

21 сентября

В небе - фигуры высшего пилотажа, а на земле - боевое мастерство, которое продемонстрируют ОМОН, десантники, военнослужащие Южного военного округа.

В авиашоу примут участие пилотажные группы «Стрижи», «Русские витязи», «Соколы России», «Беркуты».

В прошлом году подобное мероприятие стало возможным благодаря сотрудничеству правительства Ставрополья с Воздушно-космическими силами Российской Федерации и привлекло тысячи зрителей.

В этом году партнерство продолжится, в минтуризма уверены: авиашоу получится таким же ярким и незабываемым.

Авиашоу «Железные крылья». Фотографии с сайта: stavtourism.ru

Гонки на внедорожниках

Кисловодск

29 сентября

Соревнования на внедорожниках по трофи-спринту на Кавказских Минеральных Водах давно вышли за местные рамки и известны на всю страну.

Более 150 экипажей из Москвы и других регионов, а также из Армении и Грузии будут состязаться в прохождении экстремальной трассы. Это будет захватывающее зрелище.

Спортивный экстрим - еще одно направление, которое краевое министерство туризма по поручению правительства региона планирует развивать на Ставрополье.

сказано!

«У наших курортов есть четко сформированный оздоровительный профиль, который обязательно будет сохраняться. Вместе с тем для развития курортного региона важно дальнейшее увеличение притока отдыхающих. Этого возможно добиться, только поддерживая событийный туризм».

(Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, - на совещании по развитию Кавказских Минеральных Вод.)