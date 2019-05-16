«Вымпелком» обновит сети связи в Москве

«Вымпелком» инвестирует 5 млрд руб. в обновление сетей мобильной связи в Москве в партнерстве с китайской Huawei. В самой компании называют модернизацию самой крупной в своей истории. Обновление сети может позволить ей оставаться актуальной в течение примерно десяти лет, оценивают эксперты.

«Вымпелком» запустит в Москве сеть 5G-ready к 2020 году, заявил сегодня журналистам гендиректор компании Василь Лацанич. Инвестиции оператора в обновление сети на первом этапе составят 5 млрд руб., «соизмеримая сумма» предусмотрена и во второй фазе модернизации. Партнером проекта выступает китайская Huawei.

Модернизация мобильной сети «Вымпелкома» стартовала в 2018 году и, по словам господина Лацанича, является самой масштабной в истории компании. Первая фаза проекта включает обновление сети во всех районах Москвы и завершится к сентябрю текущего года. В результате емкость сети должна вырасти, а скорость мобильного интернета — увеличиться в три раза.

Вторая фаза, предполагающая доработку и подготовку сети к внедрению 5G, завершится в 2020 году. В модернизации будет использоваться оборудование, поддерживающее стандарт связи интернета вещей NB-IoT, а также технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro. В местах с наибольшей плотностью трафика данных будет активирована pre-5G технология Massive MIMO.

Уже модернизировано 85% сети «Вымпелкома» в Москве. По словам господина Лацанича, компания обновит все несколько тысяч базовых станций в столице, а в течение пяти лет их число увеличится на 60%.

Обновление сети такого масштаба позволит ей оставаться актуальной еще минимум десять лет, считает руководитель Content Review Сергей Половников. По его мнению, сопоставимыми по масштабу строительства сети были выход Tele2 в Москву, который стартовал осенью 2015 года, и строительство сети «МегаФона» к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Выбор «Вымпелкома» в пользу единого поставщика упрощает процессы управления сетью, но несет риски в случае форс-мажоров, отмечает господин Половников. По его словам, операторы используют преимущественно мультивендорный подход к организации сети, когда выбираются один европейский и один азиатский поставщик.

Минкомсвязь предлагает компенсировать изъятие частот 5G

Конкуренты «Вымпелкома» также занимаются обновлением сетей. В феврале Tele2 и Ericsson подписали пятилетнее соглашение, по которому оператор в рамках подготовки к запуску 5G установит 50 тыс. новых базовых станций в 27 регионах. Tele2 также имеет соглашение о стратегическом сотрудничестве с Huawei. МТС также в феврале объявила о партнерстве с Ericsson при подготовке к запуску 5G в 2019–2022 годах.

В соответствии с проектом концепции создания и развития сетей 5G в РФ операторы должны будут применять преимущественно российские оборудование и софт для развития этой технологии, сообщал “Ъ” 14 мая. Как поясняли ранее в Минкомсвязи, речь идет о «преимущественном использовании» при условии конкурентоспособности. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля Максим Акимов высказывал опасения по поводу иностранных производителей на российском рынке связи, причислив Huawei к «большой тройке олигополии» в сегменте оборудования для 5G наряду с Cisco и Nokia.

Источник материала коммерсант.ру