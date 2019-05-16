В финале Кубка России по футболу вновь сыграют «Локомотив» и «Урал»

Футбольное дежавю. В финале Кубка России по футболу вновь, как и два года назад, сыграют «Локомотив» и «Урал». Это стало известно после того, как москвичи по сумме двух матчей прошли «Ростов» (2:2, 2:0), а екатеринбуржцы тульский «Арсенал» (1:0, 2:2).

Тогда в 2017 «Локо» Юрия Семина победило 2:0. Но теперь Палычу (он уже пять раз приводил железнодорожников к победе в Кубке России) придется посоревноваться в финале с другим «Уралом», который возглавляет Дмитрий Парфенов. Напомним, что в прошлом году Парфенов сам выиграл Кубок России с «Тосно». Но команда из Ленинградской области перестала существовать, а вот тренер не потерялся, вновь дойдя до финала. Сможет ли 44-летний специалист повторить свой успех?

Любопытно, что победа в Кубке, кроме «Локомотива» выгодна еще трем клубам - «Спартаку», ЦСКА и «Арсеналу», идущим на четвертом - шестых местах чемпионата России. Ведь, согласно регламенту, в случае завоевания этого трофея клубом, который уже обеспечил себе место в еврокубках, в Лигу Европы отправляется команда, занявшая шестую строчку в таблице чемпионата России. А значит все три вышеназванных клуба смогут не напрягаться.

Финал Кубка России по футбол пройдет 22 мая в Самаре.

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