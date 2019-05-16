Директор Алсу отказался говорить о ботах на детском "Голосе"

Директор певицы Алсу отказался комментировать предварительные результаты проверки детского "Голоса". А вот звезды шоу-бизнеса охотно высказываются на итоги проверки Group-IB. Выяснилось, что голоса, отданные за Микеллу Абрамову, были накручены с помощью ботов и «левых» сим-карт.

"Не комментируем", - цитирует Сергея Фадеева РИА Новости.

Group-IB передала Первому каналу первые результаты проверки результатов голосования во время финала шоу "Голос. Дети". С ними ознакомлена и компания Talpa Media, владеющая правами на программу.

Согласно докладу, Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Микеллы Абрамовой. Group-IB официально не озвучивает детали до публикации финального отчета по проведенному расследованию. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая.

Основываясь на промежуточных результатах, Первый канал пошел на беспрецедентный шаг и отменил итоги шоу "Голос. Дети". Специалисты, работающие с Интерполом, установили, что как минимум 38 тысяч ботовых голосов были отправлены в адрес Микеллы Абрамовой на детском песенном конкурсе.

В накрутке голосов участвовало порядка 300 телефонных номеров. С них было осуществлено 30 тысяч звонков и отправлено 8 тысячах sms.

Согласно предварительным итогам расследования, в накрутке голосов в пользу Микеллы Абрамовой участвовало порядка 300 телефонных номеров.

24 мая в прямом эфире состоится специальный выпуск проекта "Голос.Дети". В нем примут участие все финалисты передачи. "Никто из детей не виноват ни в чем до той поры, пока взрослые своими уродливыми мыслями не пытаются корректировать простой забавный проект, где дети соревнуются всего лишь в том, кто лучше поет... Мы попробуем как можно тоньше и по возможности корректнее сделать праздник в первую очередь детям, не травмируя никого, но попробовав расставить все точки над i", - цитирует НСН телеведущего Дмитрия Нагиева.

Продюсер Яна Рудковская, заявила, что огорчена случившимся. "Самое обидное, что в «Голосе» возможны такие вещи. Это детский конкурс. Я знаю, что голоса аннулированы и 24 мая будет специальный выпуск. Это мудрое решение Первого канала. Хотелось бы, чтобы финал пересняли очень грамотно, чтобы не пострадал ни один ребенок", - цитирует ее RT.

А музыкант Сергей Шнуров призвал уделять результатам разнообразных конкурсов меньше внимания и относиться к ним спокойнее. "Как не откроешь интернет - какие-то суды-пересуды, пересчеты. Это же конкурс, несерьезно, это шоу, а они того гляди друг другу кровь пустят", - сказал лидер группировки "Ленинград", который был членом жюри "Голоса".

По мнению продюсера Бари Алибасова, нарушение правил на детском "Голосе" было неизбежным. "Люди всегда стараются обойти любые преграды, законы и правила. Конкурс - это игра, и если есть возможность где-то смухлевать, то почему бы участникам этой игры не воспользоваться этой возможностью? Какими бы серьезными игры не были, в них всегда будут шулера... Это неизбежно, так устроена вселенная. Оценивать артистов, певцов баллами - это полный идиотизм... У каждого разные пристрастия. Как можно оценивать очками искусство?", - негодует основатель группы "На-На".

В свою очередь, Максим Фадеев назвал ужасной идею провести 24 мая конкурс. "Но если это будет некий примирительный дружеский вечер, то это абсолютно правильно", - сообщил он.

Как писал сайт kp.ru, cитуация с финальным голосованием на шоу "Голос. Дети" вызывала широкий общественный резонанс. Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. Телезрители посчитали такие результаты несправедливыми. Первый канал начал собственное расследование и привлек к проверке международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.