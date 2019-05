«Расставить все точки над «i»: Дмитрий Нагиев о спецвыпуске шоу «Голос.Дети»

История с шоу «Голос.Дети» постепенно подходит к завершению. Первый канал принял решение отменить результаты голосования и показать в прямом эфире спецвыпуск шоу. Это произойдет 24 мая, на сцену должны выйти все те же участники и снова сразиться за право зваться лучшим.

«Мы попробуем как можно тоньше и по возможности корректнее сделать праздник в первую очередь детям, не травмируя никого, но попробовав расставить все точки над "i"», — комментирует Дмитрий Нагиев ФАН.

Телеведущий сразу после скандала заявлял, что стоит разобраться в ситуации и отменить результат, но только в том случае, если документально подтвердится подлог. Именно это и произошло, специалисты компании Group-IB, которая проводила проверку итогов голосования, пришли к выводу, что не все так гладко. За Микеллу Абрамову свои голоса отдавали боты.

Техническую возможность накрутки Дмитрий Нагиев комментировать не стал, отметив, что «возможно все, но толочь воду в ступе я не буду».

Многие телезрители изначально были уверены, что дело с победой дочери Алсу не очень чистое. Компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB в ходе расследования пришла к выводу, что были задействованы "серые" схемы в голосовании. Всего в подобной накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 000 СМС. Все телефонные номера принадлежат одному оператору из Ленинградской области, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

38 000 фальшивых голосов

«Первый канал» отменил итоги шоу «Голос. Дети» Победить Микелле Абрамовой помогли боты — за девочку было подано 38 000 фальшивых голосов. «Первый канал» снимет новый финал «Голос. Дети» (подробности)

В Group-IB заявили, что на них не оказывалось никакого давления

Никто из представителей семьи победительницы шоу «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой не пытался оказать какое-либо давление на компанию Group-IB, которая проводит проверку результатов зрительского голосования в проекте. Об этом «КП» сообщил генеральный директор Group-IB Илья Сачков (подробности)

Микелла Абрамова. Love the Way You Lie - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.