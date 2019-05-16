Одноклассники поддержат молодых театралов-участников фестиваля «Другой Эфир»

Социальная сеть Одноклассники поддержит первый открытый театральный фестиваль «Другой Эфир»: молодые театральные режиссеры смогут показать конкурсные спектакли на площадке соцсети, где их увидят миллионы зрителей, а также получат специальную премию Одноклассников.

Арт-центр «Эфир», открытое объединение, которое направлено на рост и развитие театрального искусства в России, проведет фестиваль «Другой Эфир» с апреля по сентябрь 2019 года.

Участники фестиваля, молодые театральные коллективы со всей страны, смогут продемонстрировать собственное творчество широкой публике с помощью видеозаписей спектаклей в ОК, получить обратную связь от профессионального жюри и научиться работать со зрителем и продвигать собственные спектакли.

Во время отбора ОК будут помогать участникам фестиваля найти свою аудиторию в соцсети и научат работать с ней на онлайн-площадках. В сентябре пройдёт финал «Другого Эфира», и спектакли всех финалистов будут опубликованы в соцсети в группе арт-центра «Эфир» в ОК.

Победители смогут показать свои спектакли на театральных площадках Москвы.

В рамках фестиваля Одноклассники также учредят специльную номинацию, победителей которой определят пользователи с помощью технологии творческой студии в видеоплеере ОК, где будут доступны интерактивные кнопки для голосования.

Одноклассники активно поддерживают культурные и арт-проекты. Так, ОК стали первой соцсетью в России создавшей виртуальную выставку импрессионистов из коллекции ГМИИ им. Пушкина. В 2017 году в ОК впервые состоялась онлайн-трансляция спектакля «Летучая мышь» Иоганна Штрауса из театра «Геликон-опера» и премьера триллер-оперы Дж.Верди «Бал-маскарад» Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Суммарно постановки набрали почти 7 миллионов просмотров среди пользователей соцсети.