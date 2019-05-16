"Не верится просто": Мама фаворита "Голос. Дети" прокомментировала отмену результатов голосования

Мать Ержана Максима, который стал вторым в финале конкурса шестого сезона "Голос. Дети", Гульмира Алибек, заявила, что находится в шоке от решения об отмене результатов песенного конкурса.

- Мы в шоке! Не верится просто, - с удивлением ответила Алибек по телефону.

Однако женщина отказалась комментировать заново открывающиеся перспективы на победу ее сына в детском конкурсе.

Напомним, ранее Первый канал принял решение аннулировать результаты финала шестого сезона проекта "Голос.Дети". Такое решение основывалось на промежуточных результатах проверки. Они подтверждают, что на голосование было оказано воздействие извне, "РИА-Новости".

Скандал разгорелся после того, как по итогам голосования дочь певицы Алсу, 10-летняя Микелла Абрамова, из команды Светланы Лободы победила с огромным отрывом в финале проекта "Голос. Дети", набрав 56,5% голосов. После этого Первый канал начал собственное расследование результатов зрительского голосования.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что «Первый канал» отменил итоги шоу «Голос. Дети». Победить Микелле Абрамовой помогли боты - за девочку было подано 38 000 фальшивых голосов. «Первый канал» снимет новый финал «Голос. Дети».