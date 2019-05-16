Глюк’oZa попросила пожалеть Алсу и ее дочку

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона передачи "Голос.Дети", где одержала победу дочь певицы Алсу. Певица Глюк’oZa наблюдала за сложившейся ситуацией и реакцией публики, решив впервые высказаться на эту тему.

Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк’oZa, попросила пожалеть Алсу и ее дочь Микеллу Абрамову в этом не простом для них времени. "Проявите сочувствие и найдите слова поддержки! Чтобы не дай Бог не сломать дух девочки, которая только начинает этот путь", - обратилась артистка к подписчикам, разместив в блоге фотографию Микеллы.

Она напомнила прописную истину - никто не в ответе за своих родителей и близких. "Мы не можем упрекать себя в том, о чем даже не предполагали!.. Я хочу поддержать эту прекрасную девочку, которая искренне радовалась своей победе, совершенно не предполагая, что ее победа потом обойдется и родителям, и их обожаемой малышке дорогой ценой - ценой доверия, когда ты становишься вмиг изгоем и ненавидим всей страной", - написала в блоге Глюк’oZa.

chistyakova_ionova Глюк oZa впервые высказалась о скандале с детским "Голосом"

По ее словам, очень важно, чтобы родители не мешали стремлениям и амбициям своих детей. В любой семье важно поддерживать детей, давать образование и все необходимое для того, чтобы они могли проявить себя, раскрыть свои лучшие качества и таланты. А когда дети ошибаются, миссия родителей научить наследников проигрывать и снова вставать для того, чтобы победить.

"То, что Микелла талантлива, - это очевидно. В ней есть все, чтобы стать артисткой", - констатировала знаменитость.

Произошедшее на детском "Голосе" она назвала уроком для всех, и прежде всего для родителей. "Была ли нечестная игра или все это чудовищный водоворот обстоятельств, конечно, стоит разобраться. Отеческие ли чрезмерная любовь, влияние, амбиции, медийный ли ресурс мамы... Всем родителям должны быть в корне понятны эти причины. Кто никогда не помогал своему ребенку? Мы безмерно любим детей, и их неудачи считаем своими! А это неправильно", - предупредила Глюк’oZa.

Она пожелала успехов всем детям, которые решили связать свою судьбу с музыкой, в том числе и Микелле Абрамовой. "Нет ничего важнее народной любви и творческой реализации", - заключила артистка.

Как писал сайт kp.ru, cитуация с финальным голосованием на шоу "Голос. Дети" вызывала широкий общественный резонанс. Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. Телезрители посчитали такие результаты несправедливыми. Первый канал начал собственное расследование и привлек к проверке международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. 16 мая Group-IB передала Первому каналу первые результаты проверки голосования во время финала детского "Голоса". Согласно докладу, голоса, отданные за Микеллу Абрамову, были накручены с помощью ботов и "левых" сим-карт. Основываясь на промежуточных результатах, Первый канал пошел на беспрецедентный шаг и отменил итоги шоу "Голос. Дети". 24 мая в прямом эфире состоится специальный выпуск проекта "Голос.Дети". В нем примут участие все финалисты передачи.