Cоздатель ГМО-детей оказался шарлатаном?

В конце прошлого года китайский ученый Хе Дзянкуй – профессор Южного университета Науки и Технологии в Шеньчжене, объявил о рождении первых генно-модифицированных близнецов. Как утверждает ученый, в результате эксперимента Нана и Лулу – близнецы, родившиеся от ВИЧ-инфицированного отца, стали невосприимчивы к инфекции. После объявления результатов эксперимента ученые, политики и философы всего мира обрушились на Дзянкуя с критикой, обвиняя в нарушении законов и моральных норм. Вскоре после этого ученый загадочно исчез, а в СМИ появилась информация о его заключении под домашний арест. По некоторым данным, ему может грозить смертная казнь.

Ведущие ученые в области модификации ДНК, китайцы Хаои Ван и Хой Ян разложили нестыковки скандального эксперимента в журнале Plos Biology.

Эксперты считают, что редактировать гены эмбрионов для того, чтобы предотвратить передачу ВИЧ от инфицированного родителя не было никакой необходимости. В настоящее время вспомогательные репродуктивные технологии позволяют оградить эмбрион от передачи вируса инфицированного родителя.

Хе Дзянкуй отредактировал ген CCR5, при участии которого происходит заражение ВИЧ. Но дело в том, что мутантная версия этого гена, которую ученый ввел в ДНК близнецов, обнаруживается только в европейской популяции. По мнению ученых, присутствие этого мутантного гена в генофонде китайцев может привести к непредсказуемым последствиям.

Опыты Хе Дзянкуя по редактированию CCR5 гена на мышах тоже были поставлены под сомнение. В результате этих экспериментов планировалось понять, приведет ли редактирование к каким-либо нежелательным изменениям в физиологических функциях или поведении мышей. По мнению экспертов, качество научной работы оставляет желать лучшего. О последствиях редактирования генов невозможно судить только по образцам тканей мышей и результатам всего двух поведенческих тестов. Требуются более обширные и глубокие исследования, которые позволят понять, насколько возможны нарушения на молекулярном уровне. Ведь данные ряда работ свидетельствовали о том, что мыши с отсутствием CCR5 гена более подвержены различным вирусным инфекциям.

Более того, стало известно, что скандальный ученый пытался модифицировать ДНК, полностью удалив из него ген CCR5, а не заменив его на мутантный. Такой подход также позволяет добиться невосприимчивости организма к ВИЧ инфекции, но он более опасен и может привести к непредсказуемым последствиям.

Но самой большой проблемой является то, что Хе Дзянкую не удалось избежать мозаицизма генов в опытах на эмбрионах обезьян. Мозаицизм генов - это значит, что часть клеток организма имела ДНК с заменой гена CCR5, а часть осталась без изменений.

Однако, по данным Хе Дзянкуя, взятие крови из пупочной вены близнецов не выявило никакой разницы в ДНК клеток. Ван и Ян считают, что это практически невозможно. В крови должны были присутствовать по крайней мере клетки матери с нормальным ДНК. Чем так опасен мозаицизм? Риск опасных мутаций у клеток с мозаицизмом гораздо выше, чем у нормальных. С мозаицизмом связаны редкие врожденные аномалии и болезни, которые практически неизлечимы.

Эксперты считают, что Хе Дзянкуй утаивает часть информации о ходе его эксперимента - то есть, возможно, он обычный шарлатан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученый объявил о рождении первых в истории человечества ГМО-детей, а сам бесследно исчез

Пожалуй, это была сенсация года. А то и десятилетия. Группа китайских ученых во главе с Хэ Цзянкуем из Южного научно-технологического Университета в Шенчьжене объявила о рождении первых генно-модифицированных близнецов. Как утверждают ученые, Нана и Лулу стали невосприимчивы к ВИЧ. Якобы, близнецы появились на свет здоровыми, как и все обычные дети (подробности).