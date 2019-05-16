Анна Курникова вновь в игре

Бывшая теннисистка, которую в свое время считали секс-символом современного спорта, возвращается на публичную арену. Анна Курникова, которая не очень-то жалует соцсети, выставила в Инстаграм довольно откровенную карточку, а потом и видео, показав свою фигуру. На них 37-летняя экс-спортсменка, зачехлившая ракетку еще в мае 2003 года, выглядит, как и в разгар спортивной карьеры.

annakournikova #Thankyou #Спасибо @cosmopolitan_russia I you #cosmo25

А ведь несколько лет назад появлялись довольно неприглядные фото Курниковой-анорексички. Тогда же все стали говорить о ее разрыве с Энрике Иглесиасом. Но постепенно у них все наладилось и 16 декабря 2017 года Курникова родила от Энрике двойню: сына Николаса и дочь Люси. А в конце прошлого года Анна и Энрике тайно поженились. Правда, ни у нее, ни у него в соцсетях нет совместных фото или селфи, зато дети попадают в кадр регулярно.

Кстати, недавно Курникова, оставив детей в Майами, полетела в Италию, где проходили концерты Иглесиаса. Анна выставила фото, на котором она сидит на сумке перед отелем, и подписала - «Ciao Roma! Grazie mille...». (До свидания, Рим! Большое Спасибо...)