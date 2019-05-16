«Россети» вошли в первую тысячу крупнейших компаний мира

Компания «Россети» вошла в первую тысячу крупнейших публичных корпораций мира. Глобальный рейтинг Global 2000 опубликовало влиятельное финансовое издание Forbes. Российская энергетическая компания в списке стоит на 727 месте. Всего в рейтинг вошли 22 отечественные компании.

Удержать свои позиции в списке мировых корпораций-лидеров не так-то просто: в 2018 году в него вошли 25 российских компаний, однако в этом году трем из них не удалось сохранить свои показатели. Рейтинг Forbes Global 2000 ранжирует публичные компании мира по четырем показателям: выручке, чистой прибыли, размеру активов и рыночной капитализации.

Компания «Россети», работая в условиях жесткого регулирования, сумела повысить свои финансовые и производственные результаты. Повлияло на рост и то, что руководству «Россетей» удалось добиться значительных перемен в подходах к регулированию деятельности компании. Полученные результаты не только увеличат инвестиционную привлекательность электросетей, но и позволят им прочно закрепиться среди 800 крупнейших глобальных корпораций, возможно, даже поднявшись в рейтинге еще на несколько строчек.

Всего в списке крупнейших компаний планеты Global 2000 Forbes представлены корпорации из 61 страны. Первое место в списке уже седьмой год подряд удерживает китайский банк ICBC. Стоимость его активов оценивается экспертами в 4 триллиона долларов. Лидерами рейтинга также остаются американские компании JP Morgan Chase, Bank of America и Apple.

Кроме российской энергокомпании «Россети» в первую тысячу вошли «Транснефть» (386-е место), банк ВТБ (471-е место), «Татнефть» (524-е место), «Северсталь» (925-е место). В первой сотне рейтинга традиционно остаются российские компании «Газпром», «Лукойл», «Сбербанк» и «Роснефть».