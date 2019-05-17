Лето, солнце, SPF! Как правильно выбрать солнцезащитные средства

Крема, лосьоны и спреи с аббревиатурой SPF (Sun Protection Factor) обещают спасти нашу кожу от ультрафиолетовых лучей и на морях, и в родных широтах. Но так ли они эффективны или это лишь уловка маркетологов?

Солнышко важно

Жителям пасмурных мегаполисов любые солнечные лучи в радость. Россия в целом не славится солнечными днями. Поэтому мы с такой радостью ловим солнышко: тут же выбираемся на природу, стоит распогодится, подставляем лицо лучам.

Да и ученые поддерживают, напоминая, что именно под воздействием солнечных лучей вырабатывается витамин D. Он необходим не только детям и пожилым, поскольку влияет на усвояемость кальция (а это важно для формирования и крепости костей), но и играет важную роль в предотвращении злокачественных опухолей, заболеваний печени и сердца. А еще ультрафиолет способствует выработке натурального антидепрессанта – мелатонина.

Но косметологи пугают: при частом воздействии солнечных лучей кожа становится безжизненной, слишком сухой, в ней начинают вырабатываться вредные радикалы, способствующие старению. Кроме того, бесконтрольный загар может спровоцировать риск развития рака кожи, появление меланом. Потому и рекомендуют всем загорающим защищать кожу кремами или лосьонами с SPF.

Кстати, раньше солнцезащитные фильтры можно было обнаружить практически во всех косметических средствах, особенно дневных. Но сейчас многие известные бренды перестали добавлять их в продукты для ежедневного ухода. Есть мнение, что фильтры снижают эффективность обычных кремов, лосьонов и других косметических продуктов. И поэтому стали выпускать особые летние серии с защитой.

Так польза или вред?

Всего существует два типа фильтров от ультрафиолетовых лучей: физические и химические. И никакой другой пользы, кроме защитной, они не несут. А вот вред — могут.

- Химические (авобензон, бензофенон) поглощают ультрафиолетовые лучи, что повышает риск повреждения кожи на клеточном уровне, - предупреждает Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества. - А физические (диоксид титана, оксид цинка) создают экран и таким образом отражают лучи. К тому же последние не раздражают кожу и не вызывают аллергию, поэтому средства с физическими фильтрами выбирать наиболее предпочтительно.

Никакой другой пользы, кроме блокировки ультрафиолетовых лучей, солнцезащитные средства не несут.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, химический фильтр бензофенон-3 проникает в кровь и накапливается в организме. Если вы купили средство с ним, то нужно использовать его с осторожностью и не переусердствовать с применением.

- Одни фильтры под действием ультрафиолета преобразуются в свободные радикалы, другие – могут оказывать действие, подобное действию гормонов… Поэтому вокруг темы с солнцезащитными средствами так много споров, - отметила эксперт бьюти-индустрии Екатерина Зайнутдинова.

Как правильно подобрать средство?

Все средства, содержащие SPF, подбираются по единому принципу. Для начала нужно определить свой тип кожи, то есть знать, насколько быстро вы обгораете на солнце.

* Кельтский тип (очень светлый) обгорает в среднем за 20 минут,

* Светлокожий европейский – за 30,

* Темнокожий европейский – за 40,

* Южноевропейский – за 50,

* Азиатский – за 60 и африканский – за 70 минут.

- Цифры после аббревиатуры SPF указывают, во сколько раз дольше вы можете находиться на солнце в полной безопасности, чем обычно (например, SPF 10 – в 10 раз). Скажем, вы обгораете за 30 минут, имея второй тип кожи. Это время нужно умножить на цифру после аббревиатуры SPF. Таким образом, вы получите то количество времени, которое можете находиться на солнце при использовании данного средства. Например, SPF 15 × 30 = 450 минут: защита на 7 часов 30 минут, - пояснила Екатерина Зайнутдинова. - Также важен регион, в котором вы планируете загорать. Если утром в Москве достаточно SPF 4–10, то в это же время в Турции, где с утра палит солнце – SPF 20–30 (если не выше). Для детей рекомендую брать самую высокую защиту – SPF 50.

5 основных правил использования средств с SPF

1. Помните об опасных часах.

Средства с SPF — совсем не панацея. Никто не говорит, что безопасно находится на солнце по 8 часов, даже с ног до головы облившись солнцезащитным лосьоном. Кожу-то вы, может, и спасете, но тепловой удар вам гарантирован. Особенно опасны часы с 12 до 16.

2. Обновляйте все средства, в том числе декоративную косметику.

- Если вы купаетесь в морской воде, обновлять защитные средства нужно каждые 2–3 часа, в особенности на наиболее уязвимых для солнца участках – руках, плечах, лице, - предупреждает Екатерина Зайнутдинова. - Обновлять нужно и тональные кремы, пудры, помады и другую декоративную косметику с SPF.

3. Наносим средство дома.

Важно знать, что средство нужно наносить за 30 минут до выхода на солнце, то есть дома, а не на пляже, как многие любят. Так защита будет куда эффективнее.

4. Наносите средства на увлажненную кожу.

Все защитные фильтры работают независимо от того, нанесли вы его на свой обычный крем-уход или нет. Но на увлажненную кожу все продукты ложатся гораздо эффективнее.

5. Мойтесь с гелем и увлажняйте кожу.

Очищать кожу после применения средства с SPF лучше всего мылом или гелем для душа: просто водой получится неэффективно. Потом обязательно нанесите средство после загара. Но можно нанести свой увлажняющий или питательный крем, флюид, молочко — главное смягчить и увлажнить кожу.