2019-05-16T22:56:18+03:00
Общество

Три способа уберечь свои данные от интернет-мошенников

Рассказываем вместе с экспертами, как защитить свою информацию от неправомерного использования
Анна КУКАРЦЕВА
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Более половины россиян уверены, что защита персональных данных - не их забота.Более половины россиян уверены, что защита персональных данных - не их забота.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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17 мая - День рождения Интернета. Центр цифровой экспертизы Роскачества предлагает вспомнить основные правила цифровой безопасности в сети.

По данным аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 55% россиян уверены, что защита персональных данных — не их забота. По их мнению, этим должны заниматься владельцы сайтов, провайдеры сервисов или государство. Только треть респондентов делает резервные копии собственных данных (35%).

Правило №1: систематически делать резервные копии своих данных.

Резервную копию можно сделать на любой носитель: накопитель (флешка), внешний жесткий диск или облачное хранилище.

Причина, по которой необходимо делать резервное копирование, не только в возможных хакерских атаках – огромное количество смартфонов и ПК выходит из строя ежедневно, и вместе с ними пользователь утрачивает данные, которые на них хранятся. Именно поэтому крайне важно иметь копии на другом устройстве. Также, если вы сделали копию системного раздела, с помощью «бэкапа» можно легко восстановить работу компьютера после сбоя.

Правило №2: используйте антивирусную программу.

Она убережет вас от вредоносных программ, потери денег и времени, а также сохранит ваши персональные данные, что для всех пользователей в современном мире так важно.

Существует класс вирусов, шифрующих всю информацию на компьютере и требующих перевести киберпреступникам деньги за ее расшифровку. Это выглядит так: файлы на вашем компьютере перестают открываться, и в каждой папке размещен текстовый документ, в котором подробно рассказано, куда и какую сумму нужно перечислить, чтобы вам была выслана программа, декодирующая ваши файлы. Поэтому так важны антивирусы.

Правило №3: помните о цифровой гигиене.

Центр цифровой экспертизы Роскачества выбрал самые важные принципы цифровой гигиены для защиты своих персональных данных:

* Ни при каких обстоятельствах не вводите данные своих учетных записей (логин и пароль) на подозрительных сайтах.

* Установите пароль на вход в систему, а отходя от рабочего компьютера, не забывайте ставить спящий режим.

* Используйте разные пароли на разных интернет-ресурсах.

* Составляйте только сложные пароли из букв разного регистра, символов и цифр. Где возможно, используйте двухфакторную аутентификацию.

* Не открывайте подозрительные файлы из электронных писем, не переходите по непроверенным ссылкам из смс и сообщений в соцсетях.

* Не устанавливайте пиратский софт.

* Не подключайтесь к публичному незащищенному Wi-Fi или используйте VPN-клиент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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