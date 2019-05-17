Евровидение-2019: Мадонна выступит в финале шоу за 1,5 млн долларов

Завтра наконец состоится финал «Евровидения», где сильнейшие сразятся с сильнейшими. А кроме того, под занавес праздника зрителям подарят грандиозное шоу, где победители прошлых лет выступят с крутыми поп-звездами. Главной гостьей конкурса стала Мадонна, хотя ее участие доставило организаторам немало хлопот и влетело в копеечку. По неофициальным данным, за несколько минут на сцене Тель-Авива певице заплатили гонорар в 1,5 млн долларов (!). Все расходы взял на себя канадско-израильский миллиардер Сильван Адамс.

УСТУПИЛА МЕСТО ПОП-КОРОЛЮ

Звезда прилетела в Израиль на частном самолете вечером 14 мая с командой из 135 человек и многочисленной охраной. Начала репетиции, даже успела показать свой «пиратский» наряд, в котором собирается выступать. Однако потом вскрылись проблемы с правами на трансляцию одной из песен, которую должна исполнить суперзвезда, — ее хита Like a Prayer ("Как молитва", 1989). Оказалось, что Мадонна по каким-то причинам не подписала необходимый контракт, поэтому ее выступление нельзя было показывать на сайте конкурса. Шоу оказалось под вопросом, но к счастью, вчера стороны все-таки скрепили подписями заветный документ.

Зато Мадонна избавила от проблем в бытовом плане Филиппа Киркорова, который прилетел с нашим участником Сергеем Лазаревым в качестве наставника. Говорили, что на беду поп-короля, ему придется делить с заморской звездой не только один отель, но и один этаж - сам Филипп рассказывал об этом еще в Москве. Артисту, который приехал на 10 дней раньше вместе с детьми и отцом, пришлось бы потесниться и по-джентльменски отдать певице практически все пространство, оставив себе небольшой «аппендикс» на этаже. Тем не менее, Мадонна ко всеобщему удивлению в эту гостиницу не заехала, позволив нашему Филиппу чувствовать себя безо всякого стеснения. Где сейчас живет артистка - не известно.

НИКАКОЙ РАБОТЫ — ШАББАТ!

Но проблемы с артистами — еще цветочки. Больше всего организаторов конкурса волнует, что во время финала снова может случиться кибератака. Еще на первом полуфинале хакеры взломали сайт вещателя, пустив поверх трансляции сообщения на черном фоне «В Израиле небезопасно. Вы увидите» и «Опасность ракетной атаки, укройтесь в убежище». Многие испугались, но оказалось, что так кибер-шутники решили испортить людям праздник. И все это — на фоне и без того высоко напряжения среди израильтян. «Евровидение» довольны далеко не все местные жители, ведь финал выпадает на субботу, в святой день шаббат, когда работать категорически запрещено. И хотя в стране выдали 2000 разрешений для работающих 18 мая, организатором пришло гневное письмо о недопустимости осквернения праздника: «Многих верующих заставляют трудиться в этот день! Склонитесь в молитве о прощении». И действительно - в некоторых отелях нельзя даже осуществлять видеосъёмку в субботу, так как нажатие на кнопку видеокамеры - та же работа.

Тем временем, в Палестине, от которой ждали ракетных атак, планируют свое мероприятие под названием «Голбалвидение». Оно также пройдёт в день финала в Лондоне, Дублине, палестинском городе Рамаллах и Хайфе на севере Израиля, где есть арабское население, и будет являться позитивной альтернативой «Евровидению». Среди участников - британец Брайан Ино, оказавший огромное влияние на многих музыкантов мира, в том числе и на нашего Бориса Гребенщикова, с которым подружился еще лет 30 назад.

Наш конкурсант в белоснежном и строгом костюме резко выделялся на параде фриков. Фото: Ronen Zvulun/REUTERS

КСТАТИ

Лазарев «перерос» смелые наряды

Вчера во втором полуфинале выступил наш Сергей Лазарев. Перед выходом на сцену артист пообщался с прессой и ответил на вопрос о его неброском образе посреди буйства нарядов. Действительно, наш артист выбрал для конкурса строгий белоснежный костюм, когда другие выходили на сцену в платьях (мужчины!), стразах, перьях, кожаных ремешках в стиле садо-мазо...

- Я тот, кого вы привыкли видеть, - признался Лазарев. - Я в костюме, с улыбкой, несу позитив и не буду играть в кого-то другого ради выгоды, говорить лозунги, которые от меня, может быть, ждут. Я не буду делать то, что мне не свойственно. Мне не нужны БДСМ-костюмы, хотя и это было в моей жизни - лет 10 назад я выходил на премию Муз-ТВ с плеточками... Но это все перерос. А эти мальчики из исландской группы «Хатари», которые все в цепях и коже - они же молодые все. У меня сыну скоро 4 года, и представляете я выйду в таком виде?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лучшие победители конкурса

Издание The Independent составило рейтинг победителей «Евровидения» разных лет.

Первое место отдали шведской поп-группе ABBA, которая одержала победу в 1974 году с песней Waterloo. Отмечается, что коллектив оказывает влияние на конкурсантов фестиваля и по сей день, их песня уже стала классикой.

«Серебро» взяла шведка Лорин, выступавшая в 2012 году. Ее «Euphoria» назвали композицией, построенной на умных «поп-формулах».

А «бронза» досталась победительнице 2014 года от Австрии — «бородатой женщине» Кончите Вурст. Шоу исполнительницы сочли... элегантным!