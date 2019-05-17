Московская неделя предпринимательства пройдет с 27 по 31 мая

С 27 по 31 мая в столице пройдет Московская неделя предпринимательства. Главная цель - популяризация предпринимательской инициативы. Запланировано несколько крупных мероприятий и выступление более трехсот известных спикеров. Участие во всех активностях бесплатное. Комментарии известных предпринимателей и расписание всех блоков программы - в специальном выпуске «КП».

ТЕНДЕНЦИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ

КАК В МОСКВЕ УЛУЧШАЮТ СРЕДУ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Количество московских компаний в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2016 годом выросло на 21%. Рост беспрецедентный. И произошел он во многом благодаря той инфраструктуре поддержки, которая создана в последние годы. Поддержка малого и среднего предпринимательства - один из основных приоритетов правительства Москвы.

В столице проходят десятки бесплатных обучающих мероприятий для предпринимателей. С начала 2019 года участниками таких мероприятий стали около 19 тысяч слушателей, а в прошлом году более 52 тысяч человек. Сегодня на портале MBM.RU предпринимателям доступны 11 бесплатных сервисов. В 2019 году онлайн-сервисами воспользовались более 9 тысяч раз. В столице работает 15 центров услуг для бизнеса (ЦУБ), где можно проконсультироваться по налоговому и бухгалтерскому учету, вопросам законодательства, государственным закупкам, имущественной и финансовой поддержке, подготовке документов для регистрации бизнеса. К середине мая 2019 года было оказано более 43 тысяч бесплатных консультаций.

C 27 по 31 мая в Москве пройдет Московская неделя предпринимательства (МНП). В ее рамках в столице пройдет пять крупных мероприятий, участие в которых примут более 60 тысяч человек. На площадках ожидается выступление 300 известных спикеров. А начинающие и опытные предприниматели смогут получить массу полезной информации, которая поможет им развиваться дальше.

Комментарии известных предпринимателей, расписание всех мероприятий недели - в специальном выпуске «КП».

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА: https://mnp2019.ru.

Агнесса ОСИПОВА

СКАЗАНО

Агнесса ОСИПОВА, президент Российской ассоциации франчайзинга:

МНП - ЭТО РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

- Московская неделя предпринимательства - это самое масштабное деловое событие для малого и среднего бизнеса столицы, которое объединяет пять тематических площадок. Проводимые мероприятия оказывают реальную практическую поддержку начинающим предпринимателям, запускающим стартапы; действующим предпринимателям, развивающим свой бизнес внедрением инноваций и освоением новых территорий; инвесторам, которые ищут проекты для эффективных вложений. Участники знакомятся с осовремененными тенденциями мирового рынка городского предпринимательства, проходят обучение, получают консультации, обмениваются опытом, находят партнеров и новые возможности для расширения своего дела. Московская неделя предпринимательства способствует реализации потенциала отечественных предпринимателей, что имеет существенное значение в контексте достижения целей стратегического развития страны, обозначенных в майском указе Президента РФ.

Алексей ФУРСИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей ФУРСИН, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - ЭТО НОВЫЙ ГЕРОЙ

- Труд предпринимателя очень важен, но при этом часто недооценен. Каждый день москвичи сталкиваются с результатами предпринимательского труда: покупая кофе у метро, относя обувь в ремонт, заходя в салон красоты, покупая фермерские продукты или обедая в приятном кафе с друзьями. Предприниматель несет огромное число рисков и большую долю ответственности, поэтому заслуживает, чтобы о нем знали, чтобы его поддерживали и защищали. Мероприятия, которые могут обратить внимание на труд предпринимателя, бесспорно, нужны. Мы видим свою задачу в создании интересной, мотивирующей и эффективной площадки для обмена опытом, знаниями, получения новых навыков и компетенций.

Мы проводим Московскую неделю предпринимательства второй раз. В этом году в формировании программы приняли участие сами предприниматели: они предложили интересные темы, отвечали за формирование вопросов повестки. Это позволило создать уникальное событие и по своему масштабу.

В рамках Московского предпринимательского форума мы подведем итоги первой московской предпринимательской премии «Прорыв года», куда подали рекордные 35 000 заявок по 9 номинациям. Победителей выберут жители Москвы через голосование на «Активном гражданине».

Мы приглашаем всех предпринимателей столицы (настоящих и будущих) участвовать в Московской неделе предпринимательства!

Александр КАЛИНИН

МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

Александр КАЛИНИН, президент «ОПОРЫ России»:

ЭТО НЕДЕЛЯ ОБСУЖДЕНИЙ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ, ВЛАСТЬЮ И БИЗНЕСОМ

- Зачем нужна Московская неделя предпринимательства?

- В Москве есть традиция - в последнюю неделю мая проводить встречу с предпринимателями, рассказывать о существующей в городе системе мер поддержки, говорить о перспективных направлениях, выслушивать проблемы, определять разногласия по тем или иным вопросам. Это диалог не только между предпринимателями и властями, но и между предпринимателями и обществом. Бизнесмены часто выставляют свои проекты, рассказывают о них, чтобы был понятен огромный вклад, который предпринимательство вносит в качество жизни москвичей, обеспечивая удобство, доступность цен, конкурентоспособность. Это неделя обсуждений в треугольнике между обществом, властью и бизнесом.

- Почему важно проводить такого рода мероприятия?

- Чтобы не было как в басне Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Чтобы общество понимало, чем дышит бизнес, а бизнес понимал, каких действий ждет от него общество. Цель одна - повышение качества жизни. Идти к нему можно разными способами и путями. Такие мероприятия - хороший повод выбирать лучшие решения из тех, что есть.

- Чем они могут помочь предпринимателям? И какую пользу от этого получат город и страна в целом?

- Предприниматели получают возможность общаться друг с другом, государством и потребителями. Внимание, которое уделяют и мэр города, и его команда, исходит из того, что без бизнеса никакого развития мегаполиса не будет. Приведу пример. Город хотел достаточно быстро поднять налоги на имущество - с 1,5% до 2%. Но именно после консультаций с бизнесом Сергей Собянин принял решение, что налог будет расти, но очень медленно, чтобы предприниматели могли адаптироваться к изменению ставок. Такие события полезны и приносят практическую пользу. За счет одних государственных инвестиций двигаться сложно. У населения и бизнеса на руках гораздо больше средств. Если на вложенный государством рубль не будет пяти рублей частных, то будет стагнация. Без частных инвестиций не бывает экономического роста.

ГЛАВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ НЕДЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

6 РАЗНОПЛАНОВЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ И БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ «ТРАНСФОРМАЦИЯ 6»

БЛОКИ:

- «КОМЬЮНИТИ: НОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

- «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ?»: КАК ОТКРЫТЬ СВОЮ КОФЕЙНЮ, РЕСТОРАН ИЛИ БАРБЕРШОП

- «БУДУЩЕЕ»: БИЗНЕС «ПО КЛИКУ»

- «НОВЫЙ ГЕРОЙ»

- «БИЗНЕС ПОД ЗАЩИТОЙ»

- «ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРЕНДЫ И БИЗНЕС НА ЭКСПОРТ»

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ

БОЛЬШОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ «ТРАНСФОРМАЦИЯ 6»

Михаил ГОНЧАРОВ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Михаил ГОНЧАРОВ, основатель и руководитель сети быстрого питания «Теремок», модератор блока «Накормить всех»:

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - НЕ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ, А СОЗДАТЬ ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

- Я проделал путь от компании с тремя сотрудниками до лидера рынка с 4 тысячами работников. Я готов и буду делиться идеями, принципами и подходами, которые использовал. Сейчас бизнес достаточно конкурентный. И на российском рынке присутствует огромное количество мировых брендов. Самое сложное для молодого предпринимателя - перескочить среднюю фазу приобретения опыта ведения бизнеса и опыта решения проблем. И в этом смысле мне было бы интересно поделиться своим опытом, рассказать о современных идеях менеджмента, маркетинга, которые мы используем.

Стоит ли бояться конкуренции? Рядом с крупными сетями мы уже ничего не боимся. Когда я начинал «Теремок» 20 лет назад, мне казалось, будто предприниматели воспринимаются властями как назойливые мухи. Приходишь, тебя прогоняют или говорят очень странные вещи о том, что развитие не нужно, что вопросы с питанием решены. В 2000 году было достаточно смешно это слышать, учитывая, что сейчас рынок питания вырос в 5 - 7 раз. И только последние 3 - 5 лет я стал замечать, что предпринимательство как явление стало заметно властям города. Приятно, что сейчас молодые предприниматели видят интерес. Для настоящего бизнесмена деньги - не главная мотивация. Для меня, например, всегда главной мотивацией было другое - создать интересное дело. И важно, когда есть связь с городом. Первая московская предпринимательская премия «Прорыв года» дает бизнесмену возможность проявить себя. Также важен запуск инициатив по франчайзингу, что помогает развивать те концепции, которые хорошо показали себя на рынке.

В последние годы Москва показала себя как центр туризма. Город активно заполняется в дни проведения фестивалей. И общественное питание - одна из тех сфер, где с небольшим стартовым капиталом можно запустить хороший бизнес. А такие мероприятия позволяют втянуться, начать с простого и, может быть, с помощью франчайзинга запустить интересный проект.

Руслан РАДЖАПОВ

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА БИЗНЕС

Руслан РАДЖАПОВ, CEO сети ресторанов Correas/Elementaree:

ЛУЧШЕ ПОПРОБОВАТЬ, ЧЕМ ВСЮ ЖИЗНЬ ЖАЛЕТЬ, ЧТО НЕ РЕШИЛСЯ

- Что делать, если хочется заняться бизнесом, но кажется, что никаких ресурсов для этого нет?

- Если нет ресурсов, это не проблема. Мне кажется, в наше время самый главный ресурс, которым надо обладать, - это умение делать что-то лучше, чем другие. И это что-то должно тебе нравиться. Тогда можно из хобби сделать бизнес, который нужен потребителю. Плюс финансирование очень сильно зависит от того, какой бизнес, насколько капиталоемкий, каких требует первоначальных инвестиций: в оборудование, в ремонт помещения, в наем людей, аренду офиса и т. д.

- Какой бизнес можно начать, если нет большого стартового капитала?

- В эпоху всеобщей цифровизации и проникновения интернета, мне кажется, наименее капиталоемкий бизнес - это онлайн-курсы. Если вы обладаете интересными навыками, талантами и можете их систематизировать, делитесь ими с подписчиками. Вот вам и дело! Если тебе кажется, что ты хорошо готовишь, интересно фотографируешь или замечательно расчесываешь кошек, надо действовать. Предложить эти знания более широкой аудитории. А дальше все упирается в стратегию. Хочешь ли ты быть ремесленником-одиночкой и продавать энное количество товаров и услуг и не расширяться дальше. Или хочешь пойти и сделать более перспективную историю, масштабировать бизнес. Например, выйти из онлайна в офлайн и предложить свои знания, которые очень хорошо упакованы и систематизированы, во франшизе. Границ нет. Главный мой совет - не слушать пессимистов. Лучше попробовать, сделать и, не дай бог, потерять, чем всю жизнь жалеть, что не решился.

Дарья АЛЕКСЕЕВА

БИЗНЕС-ТРЕНД

Дарья АЛЕКСЕЕВА, основатель благотворительного магазина Charity Shop, модератор блока «Шаг навстречу социальному предпринимательству»:

ГИБРИД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И КОММЕРЧЕСКОГО БИЗНЕСА ВОЗМОЖЕН

- Какие существуют бизнес-тренды и перспективные ниши развития городского предпринимательства?

- Совершенно точно идет акцент на образование, развивается очень много различных акселераторов, программ для начинающегося бизнеса. Также существует поддержка женского предпринимательства и поддержка занятости. Мы постоянно говорим о том, что если ты просто печешь тортики, выкладываешь их в Инстаграм, то ты еще не предприниматель. При этом ты уже ведешь бизнес-активность, зарабатываешь деньги на себя, на семью. Это в принципе уже начало. Не всем обязательно открывать огромные бизнесы. Можно делать что-то небольшое, чего будет достаточно. И в Москве много возможностей, чтобы найти свою аудиторию и самореализоваться. С распространением социальных сетей все сошлось. Тебе уже не нужен дорогой маркетинг. Все активно развивается, если у человека есть вкус и желание что-то делать. Даже если ему за 50. Моя мама уже начинает выкладывать в соцсети свои вязаные вещи, потому что ей это интересно. Это может делать каждый. Также есть большие платформы, на которых люди выкладывают свой крафт. Есть сообщества, которые позволяют начинающим предпринимателям не открывать свой ресторан, а прийти на маркет местной еды со своими продуктами, попробовать их продать и посмотреть, какая аудитория на это отзовется. Это возможность протестировать в разных форматах различные бизнес-активности, до того как этим заниматься серьезно, полноценно.

- Какие существуют перспективы развития социального предпринимательства?

- Сейчас дорабатывается закон о социальном предпринимательстве. Есть противоречивые мнения, потому что какие-то группы туда не попали. Также не до конца понятно, в чем будет заключаться поддержка. Но нам очень важно выделить такой тренд, чтобы показать, что этот гибрид благотворительности и коммерческого бизнеса возможен. Он существует не для того, чтобы отмыть деньги и сделать пиар, а потому что это интересно и здорово, когда в бизнесе есть социальная составляющая, вокруг которой все крутится и во имя которой все делается.

- На чем вы зарабатываете?

- У нас социальная история. Мы занимаемся сбором одежды. Но так как часть наших вещей продается в магазинах, мы окупаемся и развиваемся на те деньги, которые зарабатываем от продажи вещей.

Николай ГОРЕЛЫЙ

ПОРТРЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Николай ГОРЕЛЫЙ, руководитель киберспортивного проекта Sector Esports, модератор блока «Будущее»:

ВЫБОР НИШИ - ЭТО ПОИСК ЗОЛОТОЙ КРУПИЦЫ В ОКЕАНЕ МУСОРА

- Как определить свою нишу при выборе бизнеса? Как найти форму предложения москвичам товара или услуг, которые пользуются спросом?

- Я думаю, поиск идей, ниш, возможностей, если мы говорим про потребительский сектор, всегда проходит через поиск золотой крупицы в океане мусора. Чтобы найти что-то стоящее, нужно отбросить много вариантов, смотреть на мир широко раскрытыми глазами, быть внимательным и всегда думать о покупателе. Тогда из этого сора может что-то появиться.

- Какой он, молодой предприниматель в столице?

- Я сам человек провинциальный. Поэтому у меня могут быть некоторые искажения восприятия. Во-первых, он не москвич. Во-вторых, он человек чаще впечатлительный и романтичный, чем человек, выбравший карьеру чиновника, служащего. Ну и в-третьих, он решительный. А дальше зависит от многих обстоятельств, от того, что делает с ним жизнь.

- Какие финансовые инструменты помогут в развитии бизнеса?

- Любые, которые могут помочь получить больше денег и ресурсов с меньшим количеством обязательств. Помогут знания Private Equity, Venture Capital, кредитных инструментов и их стоимости. Мне кажется, важно понимать, что экономика прекрасна тем, что риск всегда сбалансирован в долгосрочной перспективе. Поэтому, чтобы что-то получить на хороших условиях, придется что-то отдать. Чудес не бывает, и это очень успокаивает.

Софья ТРОЦЕНКО

ДОСЛОВНО

Софья ТРОЦЕНКО, основатель Центра современного искусства «Винзавод»:

КУЛЬТУРА И БИЗНЕС - ВЕЩИ СОВМЕСТИМЫЕ

- Мероприятия недели в этом году впервые пройдут на «Винзаводе». На нашей площадке состоятся два форума, которые посвящены креативной и фешен-индустрии. Они привлекут внимание специалистов и игроков рынка, станут уникальными площадками для диалога представителей власти, креативных индустрий и творческого сообщества. Идеи московского бизнес-саммита определят Москву как одну из влиятельных точек на мировой карте модной индустрии. Надеюсь, мы успешно презентуем Москву как центр развития этих направлений. Недавно состоялось важное событие - встреча мэра Москвы с ведущими представителями творческих кластеров. Это впервые позволило серьезно на городском уровне обсудить различные шаги по поддержке креативных предпринимателей. Сейчас вместе разрабатывается система мер поддержки, и это станет важной площадкой для диалога. В России всегда считалось, что культура и экономика, культура и бизнес - это вещи несовместимые. Но сегодня, в XXI веке, очень многие процессы двигаются благодаря рыночным отношениям. Надеюсь, что МНП станет важной площадкой для диалога правительства, бизнеса и общества. А поддержка властей даст важный и сильный толчок в этом направлении.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА:

ВСЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА МОСКВЫ

https://www.mos.ru/dpir/function/

Полное расписание и регистрация на мероприятия недели - на сайте mnp2019.ru.