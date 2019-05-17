2019-05-17T15:17:27+03:00
Наука

Юпитер вот-вот сблизится с Луной

Наблюдателей ожидает потрясающее зрелище: два ярких «фонаря» на небе
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Газовый гигант хорошо виден на небе.Газовый гигант хорошо виден на небе.
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Астрономы Московского планетария проинформировали о том, что будет твориться в ночном небе в ближайшие дни. А именно: «приближаясь к полнолунию, Луна пройдет мимо ярких звезд Спика и Антарес, а после полнолуния окажется рядом с Юпитером. Сближения можно наблюдать с полуночи и до рассвета над южным горизонтом.

Сближением, поясняют астрономы, называют видимое прохождение одного небесного объекта - обычно звезды или планеты — рядом с другим на небесной сфере. Угловое расстояние между ними составляет при этом менее 6–7 градусов.

Полная Луна 21 мая сблизится с Юпитером. Видимое расстояние между ними составит всего 1 градус. Небесное шоу астрономы рекомендуют наблюдать после полуночи, когда Луна занимает наивысшее положение над южным горизонтом.

В созвездиях Скорпиона и Девы Луна будет находиться с 17 по 19 мая. Там и пройдет мимо ярких звезд небосвода – Антареса и Спики.

23 мая наш естественный спутник перейдет в созвездие Стрельца, где встретится с Сатурном.

Расписание небесного шоу Луны.

Расписание небесного шоу Луны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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