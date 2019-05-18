2019-05-18T10:42:54+03:00
Звезды

Ким Кардашьян раскрыла имя четвертого ребенка

Малыш, родившийся от суррогатной матери, будет носить имя Псалм Уэст
Григорий ЛЕОРДА
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Ким Кардашьян с супругом выбрала имя для своего четвертого ребенка.Ким Кардашьян с супругом выбрала имя для своего четвертого ребенка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Звездная пара Ким Кардашьян и Канье Уэст наконец выбрали имя для своего четвертого ребенка. Малыша, появившегося на свет 10 мая от суррогатной матери, на семейном совете решили назвать Псалм Уэст. Об этом Ким сообщила в своем Instagram.

Счастливая мама выложила скриншот переписки с мужем, где под фотографией новорожденного сына сообщает, что вся их семья "безмерно благословлена". Именем ребенка эта фотография была подписана. О появлении сына на свет 38-летняя звезда сообщила в своем Twitter.

"Он родился и он прекрасен. Он так похож на Чикаго. Конечно, наверное, со временем он изменится. Но сейчас он выглядит так же, как наша младшая дочь", - написала Ким.

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Psalm West
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О том, что у суррогатной матери Ким Кардашьян и Канье Уэста начались роды, стало из выпуска американского шоу. На съемку не пришла Ким, но что ее сестра выдала тайну: "Пока никто не знает, но Ким поехала в больницу, так как у их с Канье суррогатной матери начались роды".

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз. За пять лет супружеской жизни американская пара нажила четырех детей. Дочь Норт и сына Сейнта Ким родила сама. Обе беременности сопровождались серьезными проблемами со здоровьем. Следующую дочь, которую назвали Чикаго, для семьи выносила суррогатная мать.

Четвертого сына тоже вынашивала суррогатная мать, но не та, которая родила им младшую дочь Чикаго. Ким пришлось отказаться не только от услуг прежней суррогатной матери, но и от агентства, которое помогло ее найти. Дело в том, что в прошлый раз агентство не смогло обеспечить должную защиту информации. Новость о скором пополнении в семействе Кардашьян стала известна светским репортерам. Они узнали и обнародовали имя суррогатной матери.

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Merry Christmas
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Кстати, еще до рождения сына Ким Кардашьян устроила вечеринку в его честь. Модель повеселилась вместе с Пэрис Хилтон и другими подругами. Канье в этот день занимался детьми – он взял на себя троих сорванцов Норт, Чикаго и Сэйнта.

Не исключено, что в скором будущем пара заявит о планах на нового ребенка. По словам источника из окружения семьи "Канье всегда хотел, чтобы в их семье было пятеро или шестеро детей, поэтому Ким согласилась на суррогатное материнство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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