2019-05-18T16:11:06+03:00
Спорт

Алина Загитова в новом сезоне будет катать показательную программу под Billie Eilish

Об этом заявил тренер фигуристки в день ее рождения [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова назвала свою первую программу на будущий сезон.Алина Загитова назвала свою первую программу на будущий сезон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Алина Загитова 18 мая празднует свой 17-й день рождения. Она в этот день рано утром вернулась из своего отпуска на морях домой в Москву. И отправилась сразу же на каток к тренерам. После чего стали известны подробности программы Алины в грядущем сезоне.

Тренер и хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз в своем личном Инстаграме поздравил свою подопечную, назвав ее своей музой и сообщил о том, какой будет показательная программа фигуристки в будущем сезоне:

daniil_gleikhengauzdaniil_gleikhengauz
Happy birthday my muse . Где мы могли встретиться ещё в твой день рождения, как не на льду Новая показательная программа : Billie Eilish - bad guy #figureskating #teamtutberidze #alinazagitova #gleikhengauz #choreographer #happybirthday #billieeilish
2276 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Happy birthday my muse. Где мы могли встретиться ещё в твой день рождения, как не на льду. Новая показательная программа: Billie Eilish - bad guy.

Надо сказать, что в комментариях и "сториз" личного Инстаграма Алина Загитова намекала своим поклонникам, что именно этот трек войдет в программу фигуристки на будущий сезон.

Напомним, что в минувшем сезоне Алина свою показательную программу катала под саундтрек из фильма "Лара Крофт - Расхитительница Гробниц". И во время прокатов представала в образе той самой Лары Крофт - в кожаной куртке.

Трек американской популярной 17-летней исполнительницы Билли Айлиш - с ее свежего альбома "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?". На официальном YouTube-канале исполнительницы этот трек собрал уже с 29 марта 2019 года 178 миллионов просмотров.

Billie Eilish - bad guy.

ИСТОЧНИК KP.RU

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