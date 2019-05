Алина Загитова в новом сезоне будет катать показательную программу под Billie Eilish

Алина Загитова 18 мая празднует свой 17-й день рождения. Она в этот день рано утром вернулась из своего отпуска на морях домой в Москву. И отправилась сразу же на каток к тренерам. После чего стали известны подробности программы Алины в грядущем сезоне.

Тренер и хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз в своем личном Инстаграме поздравил свою подопечную, назвав ее своей музой и сообщил о том, какой будет показательная программа фигуристки в будущем сезоне:

daniil_gleikhengauz Happy birthday my muse . Где мы могли встретиться ещё в твой день рождения, как не на льду Новая показательная программа : Billie Eilish - bad guy #figureskating #teamtutberidze #alinazagitova #gleikhengauz #choreographer #happybirthday #billieeilish

- Happy birthday my muse. Где мы могли встретиться ещё в твой день рождения, как не на льду. Новая показательная программа: Billie Eilish - bad guy.

Надо сказать, что в комментариях и "сториз" личного Инстаграма Алина Загитова намекала своим поклонникам, что именно этот трек войдет в программу фигуристки на будущий сезон.

Напомним, что в минувшем сезоне Алина свою показательную программу катала под саундтрек из фильма "Лара Крофт - Расхитительница Гробниц". И во время прокатов представала в образе той самой Лары Крофт - в кожаной куртке.

Трек американской популярной 17-летней исполнительницы Билли Айлиш - с ее свежего альбома "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?". На официальном YouTube-канале исполнительницы этот трек собрал уже с 29 марта 2019 года 178 миллионов просмотров.