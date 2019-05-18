Голубая Луна 18 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция Голубой луны состоится 18 мая 2019 года. Это явление по-настоящему необычное: за короткий период времени происходит три полнолуния, а не четыре.

Голубая Луна в Скорпионе 18 мая 2019 года: прямая онлайн-трансляция.Голубая Луна красивое астрономическое явление, которое случается раз в два-три года. Смотрите прямую онлайн-трансляцию Голубой Луны 2019

Голубой Луной называется третье полнолуние в астрономическом сезоне, на который приходится четыре полнолуния, вместо трех. Это необычное явление происходит каждые 3-4 года. Следующий сезон Голубой Луны выпадает на 22 августа 2021 года. Вопреки названию, появление у Луны голубого оттенка является редким явлением. Оно обусловлено оптическим эффектом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению австрологов, Голубая луна пробуждает сексуальность. Она, попадая в Скорпион - знак, олицетворяющей безудержный секс и скорую смерть, оказывается в родной для себя водной стихии. Только инстинкты, которыми Луна заведует, тут обостряются до предела.

КСТАТИ

Голубая Луна в Скорпионе сулит безудержный секс и опасна для жизни

Каждый сезон обычно имеет три полнолуния. Если в сезоне четыре полнолуния, то третье полнолуние называют Голубой Луной. Полнолуние в эти выходные будет третьим из четырех этой весной, что делает его Голубой Луной. Следующий сезон Голубой Луны выпадает на 22 августа 2021 года (подробности)