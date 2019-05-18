2019-05-18T17:56:36+03:00
Общество

В Ленинградской области стало на 300 тысяч деревьев больше

В регионе прошел Всероссийский день посадки леса
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Вместе с жителями Гатчинского района Александр Дрозденко высади саженцы ели. Фото: администрация ЛенобластиВместе с жителями Гатчинского района Александр Дрозденко высади саженцы ели. Фото: администрация Ленобласти
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Всероссийский день посадки леса в нашей стране впервые был проведен в 2011 году после сильных пожаров и ветровала 2010 года, когда были уничтожены большие площади лесных угодий. Тогда же к экологической акции присоединилась и Ленинградская область. С тех пор регион ни разу не пропускал ежегодную высадку деревьев. За девять лет на территории области было высажено четыре миллиона деревьев на площади 1,4 тысяч га. А участие в акции приняли более тридцати тысяч человек.

В 2019-м Всемирный день посадки леса в Ленобласти прошел с особым размахом: в лесничествах было высажено почти 300 тысяч сеянцев сосны, ели и других пород деревьев.

- Любовь к лесу выражается не лозунгами, а действиями. Я благодарен всем, кто сегодня во всех районах Ленинградской области вышел сажать лес. Благодаря и вам наш регион находится в лидерах по искусственному лесовосстановлению и эффективности лесопользования, - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который лично участвовал в центральной региональной акции весенней посадки леса в Гатчинском районе. Вместе с жителями района, школьниками и студентами глава региона посадил в Елизаветинском лесничестве 18 тысяч сеянцев ели с закрытой корневой системой на площади 9 га.

Качественный посадочный материал выращивается в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре. Фото: администрация Ленобласти

Качественный посадочный материал выращивается в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре. Фото: администрация Ленобласти

Кстати, в вопросах лесовосстановления Ленинградской области есть, чем гордиться: ежегодно регион сажает больше леса, чем вырубается при хозяйственной деятельности.

- И это серьезное достижение, - подчеркнул губернатор.

Ленинградская область - один из лидеров в России по лесовосстановлению. По итогам 2018 года новые леса были высажены на площади 20 тысяч га (118% от плана). А в 2019 году в регионе запланировано лесовосстановление на площади 17,7 тысяч га. Если же смотреть в целом, то в регионе выращивается третья часть (32%) от общего объема посадочного материала Северо-Западного федерального округа.

СПРАВКА

На территории Ленобласти действует сем базисных лесных питомников и Лесной селекционно-семеноводческий центр в Лужском районе общей площадью 317,6 га. В 2018 году они произвели 34,6 млн сеянцев хвойных пород деревьев, которые использованы в лесовосстановлении Ленинградской области и соседних регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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