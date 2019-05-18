2019-05-18T19:48:07+03:00
Звезды

Шикарная Нетребко в бриллиантах и декольте вызвала ажиотаж в Каннах

Звезда оперной сцены порадовала именитых гостей своим пением
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любое появление оперной дивы Анны Нетребко производит фурорЛюбое появление оперной дивы Анны Нетребко производит фурорФото: Instagram.com
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Любое появление оперной дивы Анны Нетребко производит фурор. Вот и на этот раз, появившись в Каннах, звезда вызвала ажиотаж среди поклонников и папарацци.

Анна Нетребко с супругом Юсифом Эйвазовым в рамках 72-го Каннского кинофестиваля посетила вечеринку, организованную ювелирным брендом Chopard. Сразу после торжественной премьеры фильма Педро Альмодовара "Боль и слава" селебрити переместились на закрытый гала-ужин.

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Time for party! Hello from Cannes
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Хозяйка вечера Каролина Шойфеле принимала знаменитых звездных гостей. Вечер закончился выступлением Анны Нетребко.

Певица сменила два платья. Сначала она появилась в серебристом вечернем наряде с глубоким декольте. На шее оперной примы красовалось бриллиантовое колье с огромным сапфиром. Плетение ювелирного украшения повторяло узор платья Анны. Во время фотоколла репортеры долго не отпускали Нетребко и ее супруга, просили пару позировать.

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Розовый вечер в Каннах
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Когда же пришло время званого ужина, где выступала Анна, то звезда переоделась в черное платье. На плечи она набросила черный палантин из органзы.

Гости не сводили с оперной примы глаз. Анна была в приподнятом настроении, улыбалась и мило беседовала с гостями вечера.

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Красивый вечер
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Ежегодный кинематографический фестиваль в Каннах стартовал 14 мая. В этом году за главный приз борются 21 картина из 13 стран. Фестиваль продлится до 25 мая. Помимо премьер на киносмотре проходят тематические вечеринки. Звездные гости Лазурного побережья еле успевают перебегать с красной дорожки на вечеринки, устроенные с особым шиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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