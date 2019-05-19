Швейцария - Россия 19 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019

Предпоследний поединок сборной России на чемпионате мира - против первого серьезного соперника на этом турнире. Если команда Чехии номинально смотрелась сильной, но в итоге уступила россиянам 0:3, то вот Швейцария смотритя на турнире в Словакии весьма уверенно. И россияне уже в рамках участников плей-офф турнира сыграют против одного из лидеров своей группы. "КП" рассказывает о главных моментах матча ЧМХ-2019 по хоккею Швейцария - Россия 19 мая 2019.

Статистика личных встреч Швейцария - Россия 19 мая 2019

Россияне и швейцарцы провели на чемпионатах мира 18 матчей, 14 встреч выиграли россияне, две - швейцарцы. Еще две игры завершились вничью. Последний раз команды встречались 12 мая 2018 года и победили россияне 4:3.

Прогнозы на матч Швейцария - Россия 19 мая 2019

Сборная России, по мнению букмекеров, явный фаворит матча Швейцария - Россия на ЧМ-2019 по хоккею.

Трансляция матча Швейцария - Россия 19 мая 2019

Трансляция матча Швейцария - Россия 19 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ в 21:15 по московскому времени.