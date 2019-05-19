2019-05-18T21:47:51+03:00
Спорт

Швейцария - Россия 19 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019

Хоккей, матч Швейцария - Россия. Прямая онлайн-трансляция состоится 19 мая 2019. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею 2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России сыграет против Швейцарии.Сборная России сыграет против Швейцарии.Фото: REUTERS
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Предпоследний поединок сборной России на чемпионате мира - против первого серьезного соперника на этом турнире. Если команда Чехии номинально смотрелась сильной, но в итоге уступила россиянам 0:3, то вот Швейцария смотритя на турнире в Словакии весьма уверенно. И россияне уже в рамках участников плей-офф турнира сыграют против одного из лидеров своей группы. "КП" рассказывает о главных моментах матча ЧМХ-2019 по хоккею Швейцария - Россия 19 мая 2019.

Статистика личных встреч Швейцария - Россия 19 мая 2019

Россияне и швейцарцы провели на чемпионатах мира 18 матчей, 14 встреч выиграли россияне, две - швейцарцы. Еще две игры завершились вничью. Последний раз команды встречались 12 мая 2018 года и победили россияне 4:3.

Прогнозы на матч Швейцария - Россия 19 мая 2019

Сборная России, по мнению букмекеров, явный фаворит матча Швейцария - Россия на ЧМ-2019 по хоккею.

Трансляция матча Швейцария - Россия 19 мая 2019

Трансляция матча Швейцария - Россия 19 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ в 21:15 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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