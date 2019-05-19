2019-05-19T08:45:18+03:00
Спорт

Гол и передача Головина помогли "Монако" выиграть "матч жизни" у "Амьена" в чемпионате Франции

"Монегаски" благодаря успеху избежали прямого вылета из Лиги 1 [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Головин - автор гола и передачи в крайне важной для "Монако" игре сезона.Александр Головин - автор гола и передачи в крайне важной для "Монако" игре сезона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Монако" одержали важную для себя победу в предпоследнем туре чемпионата Франции по футболу. В домашнем поединке против "Амьена" команда Александра Головина одержала победу со счетом 2:0 над соперником и россиянин сыграл ключевую роль в этом успехе.

На 26-й минуте Головин сделал пас на лидера "монегасков" Радамеля Фалькао, который открыл счет в матче. А на 82-й минуте матча полузащитник сборной России отличился уже сам, поставив точку в этом поединке.

Для Александра Головина этот гол в ворота "Амьена" стал третьим в этом сезоне чемпионата Франции. Всего же у русского футболиста - 4 гола за "Монако" во всех турнирах в 33 сыгранных поединках. После этой победы "монегаски" избежали риска напрямую вылететь из Лиги 1. Однако же не все завершено для этого клуба. Все решится в пятницу в последней игре сезона.

- На сегодняшний день мы еще не сохранили свое место в Лиге 1, в футболе может произойти все, что угодно. Нужно хорошо поработать на этой неделе и подготовиться к матчу с «Ниццей». Этим вечером команда дала свой ответ на поле. Отношение к матчу было выше всяческих похвал, установка на игру была соблюдена. Игроки знают, что сезон еще не окончен. Нужно оставаться сосредоточенными и добиться нашей цели — остаться в Лиге 1, - сказал после матча главный тренер "Монако" Леонарду Жардим.

Благодаря этой победе "Монако" после 37 туров чемпионата Франции идет на 16 месте. На 3 балла команда Головина опережает "Кан", который занимает 18-е место (а это - зона переходных матчей за право сыграть в Лиге 1 на будущий сезон). В последнем туре сезона "Монако" сыграет 24 мая в гостях против клуба "Ницца".

18.05.2019 Монако - Амьен. 2:0. Обзор матча.Обзор матча Монако - Амьен 2:0 18 мая 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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