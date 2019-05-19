Фанаты Медведевой недовольны музыкой для новой программы Загитовой

После того, как 18 мая, в день рождения Алины Загитовой, было объявлено о том, что в новом сезоне у показательной программы будет композиция американки Билли Айлиш Bad Guy, то поклонники Евгении Медведевой пришли в негодование. Топовый комментарий в личном Инстаграме хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза звучал так:

- Спасибо Жене Медведевой, которая дала тебе такую идею песни для постановки показательного, ведь она же в одном недавнем интервью видеоблогеру сказала, что эта песня этой певицы стоит у неё на повторе, не так ли, Даниил?!?! - звучал практически вопрос к хореографу. И под постом развернулась яростная дискуссия между поклонниками двух ярких российских фигуристок.

Некоторое время назад Евгения Медведева призналась, что Bad Guy стоит на повторе у нее в плеере. И вот лично Даниил Глейхенгауз пришел в комментарии и дал четкий ответ:

- Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали ещё до отпуска, как вернулись, начали ставить.

Напомним, что накануне, 18 мая, фигуристка Алина Загитова вернулась из отпуска домой в Москву. Она побывала на катке, где встретилась с тренерами, обговорив детали программ для следующего сезона и получила порцию поздравлений с 17-летием.

В прошедшем сезоне Алине Загитовой покорилась последняя вершина. Она выиграла в марте 2019 года чемпионат мира, который прошел в японском городе Сайтама. И к 16 годам Загитова стала обладательницей всех возможных титулов в мировом фигурном катании - чемпионка Европы, мира и олимпийская чемпионка.