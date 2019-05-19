Фигуристка Алина Загитова отпраздновала 17-летие в ресторане в центре Москвы

В субботу, 18 мая, фигуристке Алине Загитовой исполнилось 17 лет. И рано утром в этот день она вернулась из отпуска, который провела на морях. Спортсменка не афишировала вообще нигде места своего отдыха в компании семьи после напряженного сезона. И сразу же после того, как Загитова запостила багажную ленту одного из столичных аэропортов, она продолжила принимать поздравления с очередным днем рождения.

teamzagitova Сторис Алины @azagitova ...#

Чемпионка мира 2019 года после аэропорта отправилась к себе на каток, где ее поздравили тренеры, а хореограф Даниил Глейхенгауз шутливо обернул себя в подарочный бант, преподнеся большой букет. А спустя некоторое время именно он назвал музыку для показательной программы на будущий сезон. Выбор пал на трек Bad Guy американской исполнительницы Billie Eillish.

szagitova.ru Сабина Загитова

Где же Алина будет вечером отмечать праздник - гадали фанаты фигуристки. И внезапный "спойлер" возник, когда один из посетителей ресторана в центре Москвы в одной из башен "Москва-Сити" решил сделать селфи с Алиной. А потом появилось еще больше снимков - в "сториз" Алины и в соцсетях ее младшей сестры Сабины Загитовой.

azagitova Спасибо всем за поздравления, мне очень приятно Thanks to all of you for warm congratulations and wishes. Today was a great day!!! Sincerely Yours #деньрождения #17 #спасибо #happybirthday #thankyou

В конце концов в финале дня Алина Загитова в своем посте в Инстаграме поблагодарила всех за многочисленные поздравления:

- Спасибо всем за поздравления, мне очень приятно. Сегодня был отличный день, искренне ваша.