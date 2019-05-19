Фигуристка Алина Загитова отпраздновала 17-летие в ресторане в центре Москвы
В субботу, 18 мая, фигуристке Алине Загитовой исполнилось 17 лет. И рано утром в этот день она вернулась из отпуска, который провела на морях. Спортсменка не афишировала вообще нигде места своего отдыха в компании семьи после напряженного сезона. И сразу же после того, как Загитова запостила багажную ленту одного из столичных аэропортов, она продолжила принимать поздравления с очередным днем рождения.
Чемпионка мира 2019 года после аэропорта отправилась к себе на каток, где ее поздравили тренеры, а хореограф Даниил Глейхенгауз шутливо обернул себя в подарочный бант, преподнеся большой букет. А спустя некоторое время именно он назвал музыку для показательной программы на будущий сезон. Выбор пал на трек Bad Guy американской исполнительницы Billie Eillish.
Где же Алина будет вечером отмечать праздник - гадали фанаты фигуристки. И внезапный "спойлер" возник, когда один из посетителей ресторана в центре Москвы в одной из башен "Москва-Сити" решил сделать селфи с Алиной. А потом появилось еще больше снимков - в "сториз" Алины и в соцсетях ее младшей сестры Сабины Загитовой.
В конце концов в финале дня Алина Загитова в своем посте в Инстаграме поблагодарила всех за многочисленные поздравления:
- Спасибо всем за поздравления, мне очень приятно. Сегодня был отличный день, искренне ваша.
ИСТОЧНИК KP.RU