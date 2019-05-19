2019-05-19T09:23:51+03:00
Спорт

Фигуристка Алина Загитова отпраздновала 17-летие в ресторане в центре Москвы

Спортсменка вернулась из отпуска и готова к дальнейшей работе [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова отпраздновала 17-летие в центре Москвы.Алина Загитова отпраздновала 17-летие в центре Москвы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 18 мая, фигуристке Алине Загитовой исполнилось 17 лет. И рано утром в этот день она вернулась из отпуска, который провела на морях. Спортсменка не афишировала вообще нигде места своего отдыха в компании семьи после напряженного сезона. И сразу же после того, как Загитова запостила багажную ленту одного из столичных аэропортов, она продолжила принимать поздравления с очередным днем рождения.

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Сторис Алины @azagitova ...#
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Чемпионка мира 2019 года после аэропорта отправилась к себе на каток, где ее поздравили тренеры, а хореограф Даниил Глейхенгауз шутливо обернул себя в подарочный бант, преподнеся большой букет. А спустя некоторое время именно он назвал музыку для показательной программы на будущий сезон. Выбор пал на трек Bad Guy американской исполнительницы Billie Eillish.

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Сабина Загитова
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Где же Алина будет вечером отмечать праздник - гадали фанаты фигуристки. И внезапный "спойлер" возник, когда один из посетителей ресторана в центре Москвы в одной из башен "Москва-Сити" решил сделать селфи с Алиной. А потом появилось еще больше снимков - в "сториз" Алины и в соцсетях ее младшей сестры Сабины Загитовой.

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Спасибо всем за поздравления, мне очень приятно Thanks to all of you for warm congratulations and wishes. Today was a great day!!! Sincerely Yours #деньрождения #17 #спасибо #happybirthday #thankyou
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В конце концов в финале дня Алина Загитова в своем посте в Инстаграме поблагодарила всех за многочисленные поздравления:

- Спасибо всем за поздравления, мне очень приятно. Сегодня был отличный день, искренне ваша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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