Федя Лашников в опасности. Он родился 16 лет назад. Агукал, сосал мамину грудь, как миллионы других малышей. У него любящая семья, мама с папой не могли нарадоваться на первые успехи сынишки: вот он начал держать головку, ползать, вот пошел.

Но года в полтора стали замечать: мальчуган при ходьбе поднимается на цыпочки, часто спотыкается и падает. Сначала списывали на первые малышковые неуспехи. Потом стало ясно – это нечто более серьезное.

Сколько бегали с ним по врачам, а жестокая правда выяснилась не сразу. Генетики сказали: у мальчика - миодистрофия Дюшенна. Это, считай, приговор.

- Чудо, если доживет до тридцати! – неосторожно обмолвилась молодая врач и мама всю ночь проплакала, а наутро кинулась листать медицинскую энциклопедию.

Оказывается, этим болеют только мальчики. Если здоровый человек растет и развивается до двадцати с лишним лет, то больные миодистрофией едва начинают развиваться, как жестокий генетический механизм заставляет повернуть биологические часы назад. Постепенно нарушается строение мышечных волокон. В конце концов, они совсем распадаются. И вылечить больного ребенка невозможно. Остается только одно – любить его, ухаживать за ним, и надеяться, что ему достанется как можно меньше боли.

А вот с болью проблемы. Ходил Федя все хуже. На детской площадке сверстники дружить не хотели – кому охота общаться с хромоножкой? Обучался на дому. В девять лет сломал ногу и с тех пор уже не расстается с коляской. Что творится у него на душе, сами можете представить. Но мама удивляется: что бы ни случилось с сыном, - не жалуется. Железный характер. Только однажды у парня вырвалось: «Мам, ну почему я не как все?!»

Он обожает рисовать. Когда-то его работы можно было даже найти на выставках, и они занимали призовые места. Но сегодня брать кисть в руки ему все сложнее. Все меньше радостей остается в жизни. Одна из последних - кот Джек, очень своенравный, но с которым Федя сразу нашёл общий язык. Теперь его колени – любимое место зверька.

Тем временем болезнь берет свое. Федору все труднее дышать. Врачи боятся, что легкие совсем откажут. Необходим специальный аппарат неинвазивной вентиляции лёгких. Но это дорого - 231 830 рублей. У небогатой семьи таких средств просто нету.

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