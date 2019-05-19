2019-05-19T11:54:16+03:00
Общество

«Почему я не как все?»

Неизлечимая болезнь убивает мальчика, его легкие отказывают, а на специальный аппарат для поддержания дыхания у родителей нет денег
Ярослава ТАНЬКОВА
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Болезнь медленно убивает Федора.Болезнь медленно убивает Федора.Фото: Личный архив
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Федя Лашников в опасности. Он родился 16 лет назад. Агукал, сосал мамину грудь, как миллионы других малышей. У него любящая семья, мама с папой не могли нарадоваться на первые успехи сынишки: вот он начал держать головку, ползать, вот пошел.

Но года в полтора стали замечать: мальчуган при ходьбе поднимается на цыпочки, часто спотыкается и падает. Сначала списывали на первые малышковые неуспехи. Потом стало ясно – это нечто более серьезное.

Сколько бегали с ним по врачам, а жестокая правда выяснилась не сразу. Генетики сказали: у мальчика - миодистрофия Дюшенна. Это, считай, приговор.

- Чудо, если доживет до тридцати! – неосторожно обмолвилась молодая врач и мама всю ночь проплакала, а наутро кинулась листать медицинскую энциклопедию.

Оказывается, этим болеют только мальчики. Если здоровый человек растет и развивается до двадцати с лишним лет, то больные миодистрофией едва начинают развиваться, как жестокий генетический механизм заставляет повернуть биологические часы назад. Постепенно нарушается строение мышечных волокон. В конце концов, они совсем распадаются. И вылечить больного ребенка невозможно. Остается только одно – любить его, ухаживать за ним, и надеяться, что ему достанется как можно меньше боли.

А вот с болью проблемы. Ходил Федя все хуже. На детской площадке сверстники дружить не хотели – кому охота общаться с хромоножкой? Обучался на дому. В девять лет сломал ногу и с тех пор уже не расстается с коляской. Что творится у него на душе, сами можете представить. Но мама удивляется: что бы ни случилось с сыном, - не жалуется. Железный характер. Только однажды у парня вырвалось: «Мам, ну почему я не как все?!»

Он обожает рисовать. Когда-то его работы можно было даже найти на выставках, и они занимали призовые места. Но сегодня брать кисть в руки ему все сложнее. Все меньше радостей остается в жизни. Одна из последних - кот Джек, очень своенравный, но с которым Федя сразу нашёл общий язык. Теперь его колени – любимое место зверька.

Тем временем болезнь берет свое. Федору все труднее дышать. Врачи боятся, что легкие совсем откажут. Необходим специальный аппарат неинвазивной вентиляции лёгких. Но это дорого - 231 830 рублей. У небогатой семьи таких средств просто нету.

Помогите!

Звоните: +7 909 980-8724 Софья

Как помочь:

Сделать перевод с банковской карты можно на сайте детского хосписа «Дом с маяком»: https://www.childrenshospice.ru/cloudpayments/

Сделать пожертвование через систему PayPal https://www.childrenshospice.ru/paypal/

Отправить СМС на номер 1200 с суммой пожертвования, например, «Фёдор 500» на номер 1200

Завезти наличные в кассу «Дома с маяком» в рабочее время: г. Москва, ул. Электрозаводская, д.27, стр. 6

Перевести на счет «Дома с маяком» по реквизитам:

Благотворительный фонд «Дом с маяком»

ИНН/КПП 9701106080/770101001

р/с № 40703810438000009242

в ПАО «Сбербанк России» г. Москва

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

Пожалуйста, указывайте в назначении или комментарии к платежу «для Фёдора»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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