Голгофой Петра Порошенко стали нелепые обещания. То грозился сию секунду поставить Донбасс на колени. То рассыпался в угрозах отобрать Крым у России. Ну, язык Петра Алексеевича до Киева не довел — свое президентство он потерял. И, похоже, по дорожке, вымощенной порошенковскими проколами, двинулся новый украинский глава Владимир Зеленский.

Не успев въехать в президентский кабинет, он уже споткнулся обо все кочки своего предшественника. Вспоминая о 75-й годовщине депортации крымских татар, Зеленский пустился в угрозы утащить полуостров в незалежную.

- Я считаю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть долго будет путь вернуть Крым, мы его вместе с в будем передавать. Мы сделаем это вместе. Не забывай, что даже последняя ночь заканчивается с рассветом, - заявил в соцсетях Зеленский.

Голосуя за Владимира Александровича многие украинцы — особенно живущие на Юге — поверили, что он принесет в страну мир. Но, похоже, вместо объединителя Богдана Хмельницкого, Зеленский превращается во вторую версию Януковича-Порошенко.

- У Зеленского есть два пути. Первый: мир на Донбассе, дружба с Россией, прекращение преследования русского языка, посадка Порошенко. Второй: продолжение войны и курса Петра Алексеевича, - сказал «КП» политолог Сергей Марков. - Ведь Зеленскому нужно лавировать между ожиданиями украинцев и приказами со стороны Запада. Для начала Владимиру Александровичу необходимо получить у Америки ярлык на княжение, потом — взять большинство мест в Верховной Раде. Если он ослушается и пустится на переговоры с Москвой, Штаты тут же положат «Зе» на лопатки. Так что полностью стать «президентом мира» ему никто не даст.