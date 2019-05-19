Кто же из сборной уберет Овечкина

А ведь это приличный удар по КХЛ. Сами посмотрите, кого отцепили от состава сборной России перед чемпионатом мира – Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Александр Елесин («Локомотив»), Илья Михеев («Авангард»). Последние двое тут же подписали контракты в Канаде – с «Калгари» и «Торонто».

А кто сейчас сидит в запасе? Защитник СКА Артем Зуб еще не попал в заявку. Форвард СКА Сергей Плотников, нападающие ЦСКА Иван Телегин и Кирилл Капризов, как в знаменитой игре, ходят втроем вокруг одного стула и пытаются на него сесть. Три человека – место в составе одно. Плотников – если нужно добавить сборной жесткости, Телегин – игра в меньшинстве, Капризов – большинство. Но поскольку с последним у нас все в порядке, когда есть такой диапазон – от Малкина с Дадоновым до Овечкина с Кузнецовым, то Капризов становится как пятое колесо в телеге. Вроде бы нужен, но про запас.

Апогей – самый ценный игрок Кубка Гагарина, обладатель драгоценной чаши Илья Сорокин не провел ни секунды с тех пор, как играл за ЦСКА в плей-офф. Он стал третьим вратарем. Олимпийский чемпион наслаждается жизнью, смотрит хоккей с трибуны. У него спросили: «Вы что бы выбрали: золото чемпионата мира, но Сорокин не играет вообще – или серебро, но вы как первый номер от звонка до звонка?»

«Конечно, это разные ощущения. Но если ты особо не можешь повлиять на ситуацию, то какой смысл переживать? Зачем забивать голову лишней информацией? Просто жди свой шанс, и будь что будет, - ответил Сорокин. – А вообще мы в сборной делаем одно дело. И должны помогать друг другу, а не вставлять палки в колеса».

Это что же получается? Чтобы играть в сборной России, ты должен хорошо проявить себя в НХЛ? У нас есть только такой путь? Тогда удачи Игорю Шестеркину в «Рейнджерс», Капризову в следующем году – в «Миннесоте», Сорокину – в «Айлендерс». Проявляйте себя в лучшей лиге мира. И тогда в сборной вас будут ждать с распростертыми объятиями. Уже как больших мастеров.

Вот у Александра Овечкина не особо идет игра в Братиславе. Знаменитое вашингтонское большинство – эта левая точка в кругу, откуда он клепает голы – не работает вообще. То до Ови не доходит шайба, то ему пас в ноги дают. Влияет и широкий размер европейской площадки. Это вам не НХЛ. Но никто ведь не думает убирать Овечкина из состава. Он нам нужен, как боевое красное знамя.

Да и хватит ворчать! После победы над латышами сборная России официально вышла в плей-офф. К светлому утру воскресенья не проиграла ни одного матча на турнире. Имела лучшую разницу шайб. Выдала сухую серию из 192 минут, в которых не пропускала ничего.

Наставник Илья Воробьев и его тренерский штаб строят кораблик по правильной схеме. Другое дело, выдержит ли он шторм. Потому что на первой стадии у сборной России были в соперниках Норвегия, Австрия, Италия, Латвия – их можно было обыграть, даже если в перерыве в раздевалке выпить несколько кружек пива. Другое дело, когда в календаре выстраиваются чередой Швейцария (матч 19 мая), Швеция (21 мая), а в плей-офф светит кто-то зубастый вроде Канады, США, Финляндии.

Не расслабляться! Вот оно, самое интересное. Вот он, настоящий чемпионат мира.