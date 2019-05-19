Патриарх подсчитал, каким будет население России при отказе от абортов

Патриарх Кирилл озвучил статистику по демографии в случае отказа российских женщин от абортов.

- В первую очередь мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует, и если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за 10 лет у нас страна будет 156 миллионов, а за 20 лет - 166 миллионов, - заявил в воскресенье предстоятель РПЦ во время вручения ему премии "Амбассадор защиты жизни до рождения" фондом "Женщины за жизнь".

Что касается материальных стимулов, то они, по мнению Святейшего, в этом вопросе не главные.

- Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. И никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения. Мы знаем на основе Слова Божия, что убить человека, а жизнь начинается с зачатия, - великий грех. Поэтому наша борьба принципиальна с духовной точки зрения, но она имеет еще и сугубо социологические и даже политические предпосылки и последствия, - предупредил Патриарх.