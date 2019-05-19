Победителя "Евровидения 2019" голландца Дункана Лоуренса обвинили в нарушении главного правила конкурса

На "Евровидении", что ни год, то скандал. На сей раз вскрылся обман новоиспеченного победителя конкурса голландца Дункана Лоуренса, который покорил Европу своей балладой "Аrcade".

И только сейчас выяснилось, что голландец водил за нос жюри и телезрителей, спев на евросмотре давнюю песню из своего репертуара, что является грубейшим нарушением правил "Евровидения".

Фанаты музыкального конкурса нашли на просторах Ютуба выступление Лоуренса, датированное 2017 годом, где он поёт ту самую песню, с которой победил в минувшую субботу на евросмотре.

Дункан Лоуренс исполняет песню Arcade в 2017 году.

Несмотря на это, Европейский вещательный союз уже объявил, что не будет аннулировать победу Лоуренса на "Евровидении".

- Отправляя приглашение участвовать в конкурсе "Евровидение" , артистов ставят в известность, что песня должна быть новой, - говорит представитель российского жюри "Евровидения" дизайнер Игорь Гуляев. - По правилам конкурса песня не должна быть в каких-либо ротациях. Все конкурсанты ознакомлены с правилами.

Такой ситуации не должно быть. Интересно, куда оргкомитет "Евровидения" смотрел. Столько времени уже прошло. Или только после победы стали проверять. Какая-то ерунда,-удивился Гуляев.

Впрочем, даже если победу Лоуренса аннулировали бы, наш Сергей Лазарев все равно не смог бы попасть на заветное первое место. В этом случае, победителем евросмотра могли назвать конкурсанта из Италии.

Напомним: Сергей Лазарев снова занял на "Евровидении" третье место, хотя его выступление профессионалы назвали одним из лучших на евросмотре.

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