Никто не может остановить россиян: наши выиграли шестой матч на ЧМ-2019 по хоккею, обыграв Швейцарию 3:0

В воскресенье, 19 мая, хоккеисты сборной России провели предпоследний матч на групповом этапе чемпионата мира 2019 года в Словакии. В шестой игре соревнований команда Ильи Воробьева встречалась с командой Швейцарии и провела неплохо поединок против серьезного для этого турнира соперника, добившись шестой победы на турнире.

Эта игра началась очень мощно для нашей команды. Уже на 3-й минуте матча Артем Анисимов после передач Гусева и Орлова сделал счет 1:0, послав шайбу в сетку ворот команды Швейцарии. До конца первой 20-минутки, даже имея серьезное преимущество по броскам, увеличить разрыва в счете нашим никак не удалось. И на первый перерыв россияне ушли, выигрывая минимально - 1:0.

Ворота сборной России в матче защищал Александр Георгиев.Фото: REUTERS

Удвоить преимущество удалось в начале второго периода. На 26-й минуте матча Никита Кучеров с передачи Никиты Гусева удвоил преимущество - 2:0. И благодаря этому точному броску Кучеров вышел в чистые лидеры списка бомбардиров ЧМ-2019.

От графика 1 период - 1 шайба сборная России не отступала ни на йоту - на 55-й минуте Никита Кучеров оформил дубль, сделав счет уже 3:0 в пользу нашей команды.

Отбивали атаки соперников наши весь матч.Фото: REUTERS

Было видно, что у сборной России осталось больше сил в конце поединка. Наши довели дело до шестой победы на чемпионате мира 2019 года. Россия победила со счетом 3:0 Швейцарию на ЧМ-2019. И теперь заработали выходной день. Последняя, седьмая, игра на турнире у россиян пройдет 21 мая. Вечером наши в Словакии сыграют против действующих чемпионов мира - команды Швеции. В этой игре будет назван победитель нашей группы мировом первенстве.