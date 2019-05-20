Располневшая Cедокова в прозрачном комбинезоне вышла к зрителям

Анна Седокова появилась перед зрителями в откровенном наряде. Через черный прозрачный комбинезон было видно нижнее белье артистки, которая прямо на сцене села на колени и спела дуэтом с поклонником.

Анна Седокова продолжает будоражить Сеть пикантными фото и видео. На этот раз все произошло во время одного из концертов. Знаменитость выложила ролик. на котором она сидит на сцене спиной к зрителям. Пикантности добавляет тот факт, что Анна сидит на коленях. Звезда в обтягивающем прозрачном комбинезоне выглядит очень соблазнительно. Ее талия затянута широким блестящим поясом.

Седокова исполняет песню "Сердце в бинтах". В какой-то момент ей начинают подпевать зрители. Одному из парней дали второй микрофон и он красиво исполнил композицию вместе с артисткой.

annasedokova Это были сумасшедшие дни...

"Воскресенье. Саратов. Спасибо. Это были сумасшедшие дни. Киев, Краснодар, Питер, Белгород, Саратов. Я невероятно счастлива, что вы у меня такие офигенные. Открытые, красивые, яркие! Сегодня на концерте у меня случился дуэт. Симпатичный парень пел так красиво, что я отдала свой второй микро ему, а после он сказал, что в списке желаний у него было четко написано: «Дуэт с Анной Седоковой». Желания сбываются! Поверьте мне!", - подписала ролик Седокова.

А буквально за несколько часов до этого певица опубликовала пост о том, что ее расстраивает собственный вес. По словам артистки, за последнее время она набрала лишние килограммы. "Ненавижу весы. Считаю их худшим произведением человечества. Но вчера они как-то прокрались ко мне в номер. И я на них встала. Результат - плюс полтора килограмма от того веса, от которого мне нужно было худеть", - поделилась болью знаменитость.

annasedokova Анна Седокова объявила войну лишнему весу

И тут же добавила, что решилась пойти на крайние меры. Седокова будет соблюдать принципы интервального голодания. "Не диета, а больше образ жизни, но похудению он способствует. Методика не указывает, что нужно есть, она отвечает за время, она указывает, когда нужно есть… В Америке ее уже давно практикуют", - написала располневшая звезда.