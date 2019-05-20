Где в Москве примут в дар книги из домашней библиотеки

Если ваш шкаф ломится, а выкинуть хорошие книги не поднимается рука, есть вариант - сдать туда, где они действительно нужны. «КП» узнала адреса.

Библиотека имени Ленина

Российская государственная библиотека (РГБ) принимает в дар книги, но не все. Поэтому, прежде чем загрузить багажник машины литературой, позвоните в библиотеку или перешлите перечень по электронной почте. Если ваши книги согласуют, то привозите. Факт поступления изданий в фонды РГБ подтвердят официальным документом, а также разместят данную информацию на официальном сайте.

Адрес: ул. Воздвиженка, д. 3/5. Ближайшая станция метро - «Библиотека имени Ленина». Контакты для предварительного согласования:

8 (499) 557-04-70 или badekina@rls.ru.

«Пионер»

В библиотеке примут детскую, учебную и классическую литературу. Здесь также можно взять в вечное пользование хоть пять книг, при этом взамен ничего не требуется.

Адрес: ул. Большая Дорогомиловская, д. 7. Режим работы: со вторника по субботу с 10.00 до 21.00, в воскресенье с 10.00 до 20.00. Понедельник - выходной.

Библиотека им. А. Н. Толстого

Сюда можно принести абсолютно любую литературу - учебные пособия, научные издания, фантастику, комиксы, романы и другие.

Адрес: Кутузовский проспект, 24. Ближайшая станция метро - «Кутузовская». Режим работы: со вторника по субботу с 10.00 до 21.00, в воскресенье с 10.00 до 20.00. Понедельник - выходной.

«Гиперион»

В книжном магазине есть специальный бесплатный стеллаж (возле входа), откуда люди могут забирать книги. Соответственно туда же можно поставить ненужные издания. Жанровых ограничений нет.

Адрес: Хохловский переулок, д. 7, корп. 9, стр. 3 (вход со двора). Ближайшая станция метро - «Китай-город». Ежедневно c 12.00 до 22.00.

Культурный центр «ЗИЛ»

«Анну Каренину», «Незнайку на Луне», «Энциклопедию путешествий»… любую книгу примут на ресепшене культурного центра «ЗИЛ». Они поступят в собственную библиотеку. Здесь также работает система буккроссинга (взять понравившуюся и/или оставить прочитанную).

Адрес: ул. Восточная, д. 4, к. 1. Ближайшая станция метро - «Дубровка». Ежедневно с 10.00 до 22.00.

«Бобры и утки»

В кафе можно не только съесть утиную грудку с «пьяной» грушей, но и прихватить понравившуюся книжку. Но на условиях буккроссинга - взамен нужно оставить свою. Просто так принести книги тоже можно. Желательно те, которые легко читать за обедом. В основном сюда приносят художественную литературу, обучающую или модные романы.

Адрес: Чистопрудный бульвар, 1А (ближайшая станция метро - «Чистые пруды») и Пятницкая улица, 56, стр. 1 (ближайшая станция метро - «Павелецкая»). Круглосуточно.

Бабушкинский парк

В шахматно-шашечном павильоне ежедневно для посетителей парка доступны книги, их можно бесплатно брать читать, обменивать или просто приносить свои, пополняя книжную коллекцию парка.

Адрес: ул. Менжинского, д. 6, стр. 3. Ближайшая станция метро - «Бабушкинская». Ежедневно с 10.00 до 18.00.

Антикафе «Зеленая дверь»

Книги в кафе стоят на стеллаже. Можно почитать любую за чашкой чая. Понравившуюся даже можно забрать домой, не заплатив ни копейки. Именно поэтому здесь с охотой примут в дар популярные романы и детективы, а также классику. А вот литературу с эротическим содержанием и ненормативной лексикой не приносите.

Адрес: Милютинский переулок, 19/4, стр. 1. Ближайшая станция метро - «Чистые пруды». Круглосуточно.

Контейнер на «Хлебозаводе»

Команда «Хорошая история» установила на территории «Хлебозавода» зеленый контейнер для книг, которые будут распределяться в сельские библиотеки.

Адрес: в переходе с парковки на «Хлебозавод», Новодмитровская, 1. Ближайшая станция метро - «Дмитровская». Круглосуточно.

Фонд «Спешите делать добро!»

В фонде Оксаны Федоровой примут любые книги, главное - в хорошем состоянии. Ведь их отправят в сельские библиотеки.

- Когда собираем приличное количество, то созваниваемся с библиотеками, говорим, какой есть ассортимент, и сами доставляем книги. Этой работой фонд занимается уже второй год, - рассказали представители организации.

Адрес: 1-й Колобовский переулок, д. 19, стр. 2. Ближайшая станция метро - «Цветной бульвар». Режим работы: с понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00.

Фонд «Помощь сельским библиотекам Севера»

- Вы можете по почте отправить библиотекам книги, о которых они попросили. Отправляйте издания в хорошем состоянии, год издания не старше 2000 года, - говорят в фонде.

Адрес: списки нужных книг и адреса библиотек есть в группе «Помощь сельским библиотекам Русского Севера» - vk.com/knigi.sever.

Акция «Подари книгу»

Сбор книг для психоневрологических интернатов Калужской области начал благотворительный фонд «Образ жизни» совместно с библиотекой им. Ф. М. Достоевского. Издания будут принимать два месяца, но не все. Принести можно следующие книги: о животных и природе, по истории и географии, по кулинарии, научно-популярные, беллетристику с несложными текстами, биографии знаменитостей, детские, кроссворды и головоломки.

Адрес: Чистопрудный бульвар, 23, стр. 1. Ближайшая станция метро - «Чистые пруды». Время работы: вторник - суббота с 10.00 до 22.00, воскресенье с 10.00 до 20.00.

И еще

- Детские книги нужны в детских домах;

- можно продать на сайтах Alib.ru (место встречи покупателей и продавцов любых книг), Libex.ru (сервис по продаже б/у книг), Avito.ru (здесь можно все купить и продать);

- группа «Книжная барахолка» в соцсети ВКонтакте (vk.com/knigimoscwa), здесь книги можно продать, подарить, обменять;

- принимает благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая», Новоспасский переулок, дом 3, корпус 2. Ближайшая станция метро - «Пролетарская»;

- УФСИН по Москве, предварительно нужно позвонить по номеру 8 (495) 450-59-74.