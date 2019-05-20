Закон о такси разбомбит бомбил

Долгожданный закон о такси скитался по разным комитетам Госдумы в течение последних нескольких лет. В конце 2018 года его наконец приняли в первом чтении. Но отправили на доработку. Планируют окончательно утвердить закон уже на осенней сессии парламента.

На первый взгляд закон должен наконец-то навести порядок в сфере такси. Оказывается, пассажирские перевозки на легковых автомобилях никак толком и не регламентировались. Рынок устаканился без особенного участия государства. И получилось в итоге то, что получилось.

РУССКАЯ РУЛЕТКА

Многие таксопарки деградировали до состояния фирмочек, у которых даже нет собственных медслужб для проверки выходящих на работу водителей.

В случае аварии, в которой пострадал пассажир, найти крайнего практически невозможно. Агрегатор (Яндекс, Uber или Gett), логотипами которых оклеены машины, разводят руками: мы всего лишь оказываем информационные услуги, передаем ваш заказ таксопаркам, за водителей не отвечаем. Таксопарк и владельцы машин тоже кивают на водителя. А таксист… Хорошо, если его личность в итоге удалось установить. Многие приезжие автомобильные джигиты просто сбегают с места аварии, бросив чужую тачку. Они ничем не рискуют. Кто и где их искать будет? Самый громкий пример - в 2017 году водитель, работавший на брендированной машине одного из агрегаторов, сбил на пешеходном переходе насмерть женщину и удрал. Киргизские водительские права, которые числились в базе агрегатора, оказались фальшивыми. Бомбилу-убийцу поймали только после вмешательства Следственного комитета. Приезжий из Таджикистана спокойненько купил себе новые киргизские права (в качестве исключения с ними в России разрешают работать в такси. - Авт.) и возил пассажиров в Туле… А в марте этого года другой водитель этого же агрегатора сбил сотрудника ГИБДД. Когда его задержали, оказалось, ранее был лишен водительских прав и спокойно себе ездил на брендированной машине с липовыми бумажками.

Официальные цифры последней проверки московских такси полицейскими тоже очень красноречивые (проводилась в апреле в течение 10 дней). На 100 тысяч проверенных шашечек - 50 тысяч нарушений правил дорожного движения. 119 пьяных таксистов за рулем. 312 - без водительских удостоверений. 9 человек вообще были в федеральном розыске как подозреваемые в тяжких преступлениях.

То есть заказ такси превращается в русскую рулетку. Кто к тебе приедет - уголовник или просто мужик под мухой.

«А ТЕПЕРЬ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ!»

- Одна из главных проблем, которая сейчас существует на рынке такси, - разрешение на перевозку пассажиров выдается не водителю, а машине, - говорит лидер общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. - То есть на легальной машине может работать кто угодно.

Один из разработчиков закона депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков уверен, что новый закон снимет все вопросы.

- Наш закон охватывает все сферы этого рынка, в том числе бомбил и агрегаторы, - говорит Лысаков. - Одна из главных претензий к нынешним такси у потребителей - по заказу может приехать непонятно кто, даже водитель без разрешения на работу таксистом. Этого никто не проверяет. А теперь будут проверять! В законе прописано, что агрегатор не имеет права передавать заказ человеку без разрешения.

Лысаков объясняет, что в новом законе все будет четко. Если после заказа такси через мобильное приложение произошло ЧП и выяснится, что пассажира вез нелегальный перевозчик, всю ответственность будет нести агрегатор.

А если водитель был легальным, то отвечать будет он сам.

Однако некоторые эксперты считают, что принятие нового закона ничего ровным счетом не исправит.

- Это лукавство, - говорит правозащитница Елена Гращенкова. - Потому что в следующем же пункте законопроекта говорится, что ответственность с агрегатора снимается, если таксопарк-партнер не уведомил его, что разрешение на перевозку пассажиров, выданное таксопарку, больше не действует. То есть фирма скрывает этот важный факт, наличие разрешения опять же никто не проверяет - и виноватых нет!

Получается беспроигрышный вариант. Агрегатор ни при чем. А так называемые таксопарки, безвестные ООО, уже давно взяли на вооружение практику собственной ликвидации при очередном резонансном ДТП.

ПРАВИЛА ПИШУТ АГРЕГАТОРЫ?

- Да, сформирована рабочая группа по доработке закона о такси, но кто в нее входит? - спрашивает Елена Гращенкова. - Помимо чиновников, это представители крупнейших агрегаторов такси. Вы действительно верите, что они напишут закон, который эти компании не устроит?

Гращенкова с коллегами пыталась передать в Госдуму свои предложения. Например, в новом законе вообще не прописано, кто имеет право работать в легковых пассажирских перевозках. Никаких критериев профессионального отбора. Получается, все как сейчас: хочешь быть таксистом - просто будь им. Также в списке предложений - обязать «таксопарки» заключать с водителями полноценные трудовые договоры, а не просто передавать машины в аренду неким ИП; обязать водителей-иностранцев (по статистике, таких сейчас на рынке такси больше 50%) подтвердить свой водительский уровень в России и вообще сделать обязательным условием для работы в такси наличие российских водительских прав.

После летних каникул закон примут. Исправит он ситуацию или станет, как это часто бывает со многими законодательными инициативами, бесполезным для общества пшиком, покажет практика.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Кирилл ЯНКОВ, председатель Союза пассажиров России:

- Главная проблема - соблюдение режима труда и отдыха у водителей. Человек может 8 часов откатать с одним мобильным приложением, а когда система его блокирует, переключается на другого агрегатора. Поэтому агрегаторы должны взаимодействовать между собой, создать какую-то общую базу, которая бы фиксировала работу конкретного водителя в течение суток, чтобы у него не было возможности работать больше положенного.

Сейчас много претензий к тому, что после ДТП сложно установить, кто в итоге должен отвечать перед пострадавшим пассажиром. Есть агрегатор, есть условный таксопарк - фирма-владелица машины, частник-водитель, который часто гражданин другой страны и может просто убежать с места аварии… Но за безопасность поездки всегда отвечает водитель - кем бы он ни был.

Наталья АГРЕ, президент Экспертного центра «Движение без опасности»:

- Многие водители, работающие в такси, перед выездом даже не проходят медосмотр. Это опасно так же, как превышение установленного рабочего времени. По статистике, 86% ДТП происходит из-за человеческого фактора. Я бы предложила внести в закон обязанность водителя проходить медосмотр. Это может быть даже не очный визит. Сейчас у нас развивается телемедицина. Есть разработки автоматов, которые могли бы проводить необходимый осмотр. Человек вставил в автомат свою карточку водителя, система его опознала, а далее проверяет давление, сюда же требуется дыхнуть. Наверное, для амортизации расходов разработчиков можно было сделать эти автоматы платными. Но ведь за медосмотры сейчас тоже платят - таксопарки или сами водители.