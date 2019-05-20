Чтобы помолодеть на 10 лет, Виктория Бэкхем пьет воду, заряженную лунным светом

Стареть не хочет никто, но порой стремление звезд выглядеть молодо доходит до абсурда. Так, ничего кроме шутки не вызвало у западных репортеров заявление Виктории Бэкхем, которая призналась, что пьет воду, заряженную лунным светом. И все для того, чтобы омолодиться. Если учесть, что в день супруга известного футболиста выпивает до трех литров чудо-жидкости, бывшая певица планирует скинуть где-то 10 лет. Так где звезда вообще нашла лунную воду? На немецком ретрите. Судя красавица приехала на детокс и программу омоложения организма. Каждый день дизайнер ходит на массаж, посещает косметологов, занимается медитацией,есть только те продукты, что ей прописал врач. И в том числе, пьет воду Mondquelle. заряженной лунным светом. Как объяснили ей местные специалисты, а у них, похоже, с даром убеждения и фантазией все в порядке, воду они набирают во время полнолуния из артезианского источника на курорте Leonhardspfunzen в баварской коммуне Штефанскирхен. Разливают по бутылкам и выписывают пациентам.

Под маркой St. Leonhards Quellen выпускается еще и вода, заряженная не только лунным светом, но весенним солнцем и чистым светом. Первая, как мы узнали от Виктории, помогает очистить организм и успокоить нервы. И судя по всему, до нее очередь у Виктории тоже дойдет.

Кстати, стоит литр такой воды порядка трех с половиной евро. Ну разве это цена для тех, кто решил никогда не стареет?