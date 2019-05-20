«Такие простенькие, что возвели ухоженность в жизненную миссию»: в сети обсуждают жену Диброва, оставшуюся без няни

Меньше всего Полина Диброва ожидала, что ее пост про то, что она осталась на выходные без няни и ей пришлось непросто вместе с тремя детьми вызовет такой резонанс не только среди подписчиков ее инстаграма, но и в целом в сети. Большинство читателей заявили супруге телеведущего, что особо доблести в том, чтобы управляться с детьми нет, к чему, мол, такое геройство? Можно вообще без няни обойтись.

Красавица молчать не стала и заявила, что для нее важнее, чтобы дети каждый день видели счастливую и ухоженную маму, поэтому она и делегирует часть своих дел на помощников. За этим заявлением пошла новая волна хейта, к которой подключились и блогеры. Так, Лена Миро заявила, что Полина делает такой сильный акцент на внешнюю ухоженность, что у нее создается впечатление, что быть ухоженной - это её жизненная миссия. И я бы не писала об этом пост, если бы ухоженность, как жизненная миссия, не была повальным явлением среди всех русских женщин. Мол, они выросшие на просмотре "Дом-2" и массово шагнувшие в Инстаграм, -такие простенькие, что возвели простые санитарно-гигиенические ритуалы в ранг жизненной миссии.

polinadibrova Воскресный завтрак семьи. Шёл третий день без няни

«Ухоженность стала для них целью всей жизни, и это - очень плоско», - заявила она.

А тем временем, Диброва, видимо, чтобы закончить спор заявила, что тему с няней она считает закрытой, а она сама приготовила творожную запеканку.

Как бы и это не стало темой для нового спора.