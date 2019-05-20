2019-05-20T17:39:37+03:00
Звезды

«Такие простенькие, что возвели ухоженность в жизненную миссию»: в сети обсуждают жену Диброва, оставшуюся без няни

Полина рассказала, как ей непросто пришлось с тремя детьми без помощника
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Диброва, видимо, чтобы закончить спор заявила, что тему с няней она считает закрытойДиброва, видимо, чтобы закончить спор заявила, что тему с няней она считает закрытойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Меньше всего Полина Диброва ожидала, что ее пост про то, что она осталась на выходные без няни и ей пришлось непросто вместе с тремя детьми вызовет такой резонанс не только среди подписчиков ее инстаграма, но и в целом в сети. Большинство читателей заявили супруге телеведущего, что особо доблести в том, чтобы управляться с детьми нет, к чему, мол, такое геройство? Можно вообще без няни обойтись.

Красавица молчать не стала и заявила, что для нее важнее, чтобы дети каждый день видели счастливую и ухоженную маму, поэтому она и делегирует часть своих дел на помощников. За этим заявлением пошла новая волна хейта, к которой подключились и блогеры. Так, Лена Миро заявила, что Полина делает такой сильный акцент на внешнюю ухоженность, что у нее создается впечатление, что быть ухоженной - это её жизненная миссия. И я бы не писала об этом пост, если бы ухоженность, как жизненная миссия, не была повальным явлением среди всех русских женщин. Мол, они выросшие на просмотре "Дом-2" и массово шагнувшие в Инстаграм, -такие простенькие, что возвели простые санитарно-гигиенические ритуалы в ранг жизненной миссии.

polinadibrovapolinadibrova
Воскресный завтрак семьи. Шёл третий день без няни
5142 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Ухоженность стала для них целью всей жизни, и это - очень плоско», - заявила она.

А тем временем, Диброва, видимо, чтобы закончить спор заявила, что тему с няней она считает закрытой, а она сама приготовила творожную запеканку.

Как бы и это не стало темой для нового спора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Премьер-министр Украины сообщил об уходе в отставку
С 2021 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда
На АЗС в подмосковном Серпухове произошел взрыв: погибли три человека
Курс евро снизился до 71,96 рубля
В Сбербанке рассказали о способах защиты от мошенничества через терминалы
Лавров предложил Зеленскому начать разговор об обмене задержанных по принципу «всех на всех»
Посольство России направит новую ноту в МИД Британии по «делу Скрипалей»
Сотрудник нефтехимической компании умер на юбилее супруги
Жена Владимира Зеленского завела аккаунт в Instagram
В финальной серии "Игры Престолов" обнаружены ляпы
ЦИК Украины: Суд не сможет остановить досрочные выборы после указа о роспуске Рады
Опрос: более четверти россиян сталкивались с аллергией на растения, пыльцу или пух
Зеленский подтвердил, что первым указом он распустит Верховную раду
После инаугурации первым среди зарубежных лидеров Зеленский примет президента Грузии
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
МВД РФ предложило законодательно закрепить конфискацию авто у пьяных водителей
Студенты-целевики вернутся в вологодские вузы
В России растет спрос на автомобили с пробегом
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить "газовые" переговоры с РФ