2019-05-17T09:52:50+03:00
Общество

Юрий Норштейн рассказал детям-сиротам и волонтерам, как создавал «Ежика в тумане», и о работе над «Шинелью»

Мультипликатор провел благотворительную лекцию в поддержку программы наставничества организации «Старшие Братья Старшие Сестры»
Полина БЕСПАМЯТНОВА
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Юрий Норштейн рассказал, как создавались его мультфильмы Фото: «Старшие Братья Старшие Сестры»Юрий Норштейн рассказал, как создавались его мультфильмы Фото: «Старшие Братья Старшие Сестры»
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- Хочу начать с истории своего детства. В моем доме жил плотник. Я с замиранием сердца смотрел, как из его станка выходит деревянная стружка с характерным звуком. То-о-оненькая стружка с очень то-о-оненьким звуком. Я очень долго пытался повторить. Выходила такая же идеальная полоска стружки, но почему-то не было того самого звука. И я раз за разом повторял, добиваясь того звучания, - рассказывает легендарный мультипликатор Юрий Норштейн.

Внимание к деталям. Совершенство формы и содержания. Исключительная ювелирность ремесла. Изобретательность, граничащая с научным перфекционизмом. Только так всегда работал и до сих пор работает великий художник. Волонтеры, наставники и подопечные благотворительной организации «Старшие Братья Старшие Сестры» окунулись на несколько часов в атмосферу таинства создания мультипликации.

Мастер раскрыл секреты кропотливой работы по созданию движения на воде, тумана, движения кроны дерева Фото: «Старшие Братья Старшие Сестры»

Мастер раскрыл секреты кропотливой работы по созданию движения на воде, тумана, движения кроны дерева Фото: «Старшие Братья Старшие Сестры»

На благотворительной лекции мастер рассказывал об историях своих картин.

Вот он – тот самый ежик в тумане. Его рисовала супруга Юрия Борисовича Франческа Ярбусова. Необычные лесные герои с очень философским взглядом на мир. Кропотливая работа по созданию движения на воде, удивительные приемы для эффекта тумана, неповторимая съемка движения кроны дерева. О том, как этого добивались и что смогли реализовать, Юрий Борисович наглядно показал на макетах. Уникальная технология «плоская марионетка», когда с помощью красок, бумаги, пленки и теней рождается анимация. Картина, разобранная на цитаты.

Мультипликатор показал, из чего "состоит" Ежик Фото: «Старшие Братья Старшие Сестры»

Мультипликатор показал, из чего "состоит" Ежик Фото: «Старшие Братья Старшие Сестры»

- Я обязательно, ты слышишь? Я обязательно, - сказал Медвежонок. Ежик кивнул.

- Я обязательно приду к тебе, чтобы ни случилось. Я буду возле тебя всегда. Ежик глядел на Медвежонка тихими глазами и молчал.

- Ну что ты молчишь?

- Я верю, - сказал Ежик.

Юрий Борисович показывает отрывок работы «Шинель». Все тот же таинственный образ с миллиардами смыслов, вопросов и ненайденных ответов. История титулярного советника Акакия Акакиевича переведена со страниц Гоголя на пленку художника-мистификатора. Да-да, именно мистификатора. Работа над картиной продолжается уже много лет, и чем больше отрывков представлено публике, тем больше вопросов возникает.

Работа над "Шинелью" продолжается уже много лет Фото: «Старшие Братья Старшие Сестры»

Работа над "Шинелью" продолжается уже много лет Фото: «Старшие Братья Старшие Сестры»

- Мы благодарны художнику за встречу. Она стала возможна благодаря группе людей, кто уже давно занимается поддержкой благотворительных программ. Проект «Добрый день» – больше года команда помогает подопечным благотворительных фондов, волонтерам и сотрудникам сферы НКО. Лично благодарим Регину Мянник, Наталья Юдину и Наталью Кущеву за организацию встречи на новой площадке авторского ресторана «Мориарти бар», - рассказали в благотворительной организации «Старшие Братья Старшие Сестры».

Слушателями стали волонтеры, наставники и подопечные благотворительной организации «Старшие Братья Старшие Сестры»

Слушателями стали волонтеры, наставники и подопечные благотворительной организации «Старшие Братья Старшие Сестры»

Ёжик в тумане.Хочешь узнать об этом мультике больше? Заходи к нам в группу: vk.com/soyuzmultiki или на facebook.com/SovetskieMultfilmy Разверни полностью описание: все ссы...

ИСТОЧНИК KP.RU

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