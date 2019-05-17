В Сочи подвели итоги творческого конкурса фестиваля «Факел»

На протяжение недели улицы сочинского курорта Роза Хутор превратились в красочный карнавал. Участники финала из 39 дочерних предприятий ПАО «Газпром» и гости из зарубежных нефтегазовых компаний много репетировали, готовились, общались, обменивались опытом друг с другом, чтобы сцена «Розы Холла» увидела невероятное созвездие талантов. Неудивительно, что жюри конкурса, состоящее из профессионалов высочайшего класса с колоссальным опытом, было обескуражено мастерством участников. Даже маленькие артисты из младшей возрастной группы, открывшие первый конкурсный день, проявили высочайший уровень подготовки и удивительную волю к победе. Поэтому выбрать победителей оказалось делом непростым, поскольку самодеятельные коллективы «Газпрома» выступали не хуже, а порой и превосходили мастерством профессиональные творческие коллективы.

Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

- Я 50 лет работаю в этой сфере и повидала тысячи конкурсов. Но каждый раз приезжаю на «Факел» в предвкушении: что же я увижу такого экстраординарного, необычного? И представьте, каждый раз ребята не то что не разочаровывают, но и находят, чем меня удивить. Все участники финала молодцы! Они осваивают современные сценические технологии, очень тонко чувствуют то, о чем говорят со сцены. Думаю, здесь есть и заслуга интернета – он дает ребятам и художественным руководителям возможность обмениваться опытом, – поделилась впечатлениями председатель жюри, руководитель академического хора им. М.Е. Пятницкого Александра Пермякова.

Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

Тематика выступлений была очень разнообразной. Фольклорные зарисовки сменялись современными ритмами. Номера конкурсантов зажигали зал веселыми плясовыми мотивами, заставляли смеяться над веселыми шутками, а порой и вызывали слезы на глазах публики. Так, конкурсанты уделили внимание трагическим событиям в истории нашей страны. Мукамбет уулу Аксайбек («Газпром Кыргызстан») исполнил песню «Поклонимся великим тем годам». Зал аплодировал вокалисту стоя. Тему Великой Победы подержала и представительница Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации Чжоу Шань. Легендарная «Катюша» прозвучала и на русском, и на китайском языках.

Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

«Факел» растет по всем статьям. Вспоминая фестиваль десятилетней давности, я вижу колоссальный прогресс. И совершенно точно, без всяких скидок, скажу вам, что в каждой номинации, прежде всего взрослой, выступают уже практически готовые артисты», - считает член жюри Лауреат всесоюзных и международных конкурсов бальных танцев, художественный руководитель театра танца «Звездный экспресс» Владимир Андрюкин.

Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

Красочный фестиваль запомнился зрителям не только талантливыми музыкальными и хореографическими номерами. По-настоящему удивить и развеселить публику сумели молодые артисты из числа работников «Газпрома», блеснув остроумием на финальной игре КВН. Непрофессиональные артисты так «зажгли» на сцене сочинского общественно-культурного центра «Галактика», что зрители смеялись до слез, пересказывая оригинальные шутки заводных кавээнщиков.

- Мы постарались подарить зрителям настоящий праздник. Поделиться своей энергетикой. Рассказать о том, что наша молодежь не только умеет отлично работать, добиваться высоких производственных результатов, заниматься наукой, но и в то же время может быть увлеченной, талантливой, стремиться к развитию творческих способностей, — отметил председатель Координационного молодежного совета ПАО «Газпром» Олег Паршиков.

Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

На протяжение фестиваля не ослабевала и серьезная борьба за победу среди юных художников. Каждый день члены жюри проводили творческие мастер-классы по изобразительному искусству, предлагая ребятам выполнять все новые и новые задания. Финалисты старались изо всех сил, создавая яркие и порой очень необычные картины.

«Ребята молодцы, нас весьма радует младшая группа. Они создают очень интересные работы, в которых мы видим талант и перспективу. По сравнению с прошлыми годами значительно подросли уровень и техника рисования, - отметила преподаватель изобразительного искусства Марина Пугачева.

И вот настала самая долгожданная, волнительная и, пожалуй, самая трудная часть фестиваля – подведение итогов. На церемонии награждения было вручено порядка 200 дипломов и спецпризов. Главный приз «Факела» разделили между собой 4 номинанта. Лауреатами Гран-при фестиваля стали хореографический коллектив «Оранжевый кот» (ООО «Газпром трансгаз Томск», вокалистка Энже Ахметзянова (ООО «Газпром трансгаз Казань»), молодежный ансамбль «Зоренька» (ООО «Газпром добыча Оренбург») и танцевальная команда «United Bit» (ООО «Газпром трансгаз Ухта»).

Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

Специальный приз фестиваля получили 8 номинантов, а семь гостей и участников фестиваля были удостоены спецприза оргкомитета.

После церемонии награждения финалисты и зрители смогли вспомнить все самое лучшее и яркое за прошедшую неделю на отчетном гала-концерте, прошедшем на сцене «Розы Холл».

«Факел» завершился, но его участники из разных стран пообещали непременно встретиться вновь на следующих конкурсах ПАО «Газпром».