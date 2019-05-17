Неизвестные обокрали музыканта "Агаты Кристи", пока тот работал у тещи в огороде

Инцидент произошел утром 12 мая в подмосковной деревне Капань, куда Роман Баранюк приехал в гости к теще. Пока мужчина работал в огороде на даче в СНТ "Урожай" - неизвестные проникли на территорию участка и украли мобильный телефон iPhone XR, принадлежащий музыканту.

- На территории участка находится два домика. В одном из них Роман Баранюк оставил свой телефон и ушел заниматься делами по хозяйству в другую часть участка. В это время неизвестное лицо проникло на частную территорию и похитило дорогостоящий телефон, оставленный без присмотра - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Обнаружив пропажу, Роман сразу обратился в полицию. Теперь местная полиция попробует вернуть музыканту рок-группы телефон, а заодно поймать вора.

Роман Баранюк — российский рок-музыкант. Ударник «Агаты Кристи». Принял участие в записи последнего альбома группы Агата Кристи «Эпилог», а также отыграл вместе с братьями Самойловыми последний концерт на фестивале Нашествие-2010. Принимал участие в трибьюте Аллы Пугачёвой в коллективе Вадима Самойлова.