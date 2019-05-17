В США умерла легендарная сердитая кошка Grumpy Cat

Легендарная сердитая кошка Грампи Кэт, которую любил весь мир, умерла в Соединеных Штатах на восьмом году жизни. Животное скончалось от осложнений, которые были вызваны инфекциями мочевыводящих путей.

Любимый питомец по кличке Соус Тардар принес женщине не менее 100 миллионов долларов!Фото: EAST NEWS

«Она спокойно умерла дома на руках у своей мамы Табаты утром во вторник, 14 мая», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном «Твиттере».

В США умерла легендарная сердитая кошка Grumpy CatФото: EAST NEWS

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, история Grumpy cat началась в 2012 году. Тогда изображение сурового питомца разместила в Сети его хозяйка - Табата Бандесен. Недовольная мордочка кота быстро завоевала сердца миллионов пользователей Интернета!

Кстати, именно с того времени кот Сердитый, а его хозяйка - веселая. Ну а как может быть иначе, ведь любимый питомец по кличке Соус Тардар принес женщине не менее 100 миллионов долларов! Кстати, причиной угрюмости животного является ген карликовости.

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