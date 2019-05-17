Главный тренер "Ювентуса" Аллегри покидает команду

Туринский "Ювентус" официально объявил о том, что главный тренер команды Массимилиано Аллегри покинет клуб. Причины этого решения и кто был инициатором этого хода - не уточняются.

- Массимилиано Аллегри не будет руководить командой в сезоне 2019/2020 годов, - говорится в официальном сообщении пресс-службы туринского "Ювентуса".

Аллегри проработал на своем посту с 2014 года. До этого руководил "Миланом". С "Ювентусом" Аллегри выиграл пять чемпионатом Италии, не упустив с командой ни одного чемпионского титула с сезона 2014/2015 годов. Подробности этого решения, как ожидаются, будут раскрыты в ближайшее время на совместной пресс-конференции Аллегри и президента клуба.

Четыре раза Аллегри с "Юве" выигрывал Кубок и дважды - Суперкубок Италии. В этом сезоне туринский "Ювентус" выиграл чемпионат Италии, выбыл на стадии четвертьфинала из Лиги Чемпионов и Кубка Италии. В январе 2019 года в Саудовской Аравии победил "Милан" в матче на Суперкубок Италии.