Трамп взял ипотеку на 30 лет

Судя по налоговым отчетам, дела у одного из самых богатых и влиятельных американцев идут неважно. Управление правительственной этики США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа, где указаны его доходы от бизнеса. Конкретные суммы в докладе не приводятся - лишь диапазон, мол, догадайтесь сами.

Например - что вызвало самую большую сенсацию - магнат, оказывается, взял ипотеку «на сумму от $5 млн до $25 млн», как указывается в справке. Что это за недвижимость - точно не известно.

Но, как пишут американские СМИ, речь может идти о доме рядом с его личным поместьем на флоридском курорте Мар-а-Лаго. Предположительно, это особняк старшей сестры Трампа, который он выкупил в мае прошлого года. Ипотечный кредит составил $11,2 млн с процентной ставкой 4,5% годовых на 30 лет (сейчас лидеру нации, к слову, 72).

Общий же список его активов (ценных бумаг, недвижимости и акций всевозможный компаний) состоит из 551 позиции. Туда входят и Trump Hotel в Вашингтоне, и уже упомянутый курорт Мар-а-Лаго, и гольф-клуб в окрестностях столицы. В целом же в 2018 году доходы магната упали. Общий размер его «профитов и гешефтов» - около $427 млн против $450 млн в 2017 году.

Видимо, именно поэтому в начале года Трамп заявлял, что работа на посту президента принесла ему большие финансовые потери. Но заметил, что в деньгах не нуждается. А, значит, ипотеку погасить сумеет.

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