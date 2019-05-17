2019-05-17T14:47:44+03:00
В мире

Трамп взял ипотеку на 30 лет

Опубликованы доходы американского президента за 2018 год
Мария БЕРК
Поделиться:
Управление правительственной этики США опубликовало финансовую выписку президента Дональда ТрампаУправление правительственной этики США опубликовало финансовую выписку президента Дональда ТрампаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Судя по налоговым отчетам, дела у одного из самых богатых и влиятельных американцев идут неважно. Управление правительственной этики США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа, где указаны его доходы от бизнеса. Конкретные суммы в докладе не приводятся - лишь диапазон, мол, догадайтесь сами.

Например - что вызвало самую большую сенсацию - магнат, оказывается, взял ипотеку «на сумму от $5 млн до $25 млн», как указывается в справке. Что это за недвижимость - точно не известно.

Но, как пишут американские СМИ, речь может идти о доме рядом с его личным поместьем на флоридском курорте Мар-а-Лаго. Предположительно, это особняк старшей сестры Трампа, который он выкупил в мае прошлого года. Ипотечный кредит составил $11,2 млн с процентной ставкой 4,5% годовых на 30 лет (сейчас лидеру нации, к слову, 72).

Общий же список его активов (ценных бумаг, недвижимости и акций всевозможный компаний) состоит из 551 позиции. Туда входят и Trump Hotel в Вашингтоне, и уже упомянутый курорт Мар-а-Лаго, и гольф-клуб в окрестностях столицы. В целом же в 2018 году доходы магната упали. Общий размер его «профитов и гешефтов» - около $427 млн против $450 млн в 2017 году.

Видимо, именно поэтому в начале года Трамп заявлял, что работа на посту президента принесла ему большие финансовые потери. Но заметил, что в деньгах не нуждается. А, значит, ипотеку погасить сумеет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телеведущая MSNBC пообещала опубликовать налоговую декларацию Трампа

Редакция телеканала MSNBC раздобыла налоговую декларацию действующего президента США Дональда Трампа за 2005 год. Об этом сообщила телеведущая Рейчел Мэддоу. (подробности)

Трамп заявил, что его состояние превышает 10 миллиардов долларов

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что размер его состояния превышает 10 миллиардов долларов. Предвыборный штаб кандидата сообщил, что он подал уведомление о своих доходах в Федеральную комиссию США по выборам. (подробности)

Конгресс США запросил налоговую декларацию Трампа

Комитет по доходам и расходам палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов потребовал от Налогового управления опубликовать налоговую декларацию президента США Дональда Трампа с 2013 по 2018 год. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Виталий Мутко предрек снижение ипотечных ставок
Российские туристы предпочитают традиционные сувениры еде и алкоголю
Глава ДНР: говорить о раскрытии убийства Захарченко преждевременно
Секретарь Совбеза Украины Турчинов планирует уход в отставку
Польские спецслужбы задержали планировавшего теракт мужчину
Украинский политолог объяснил заинтересованность Зеленского в роспуске Верховной Рады
Глава МИД Украины Климкин подал в отставку
Ленобласть может стать логистическим центром Северо-Запада
Самолет рейса Киев-Египет вынужденно сел в Одессе из-за угрозы взрыва
Трамп намерен реформировать миграционную систему США
Лавров о выходе Вашингтона из ДРСМД: Москва будет действовать зеркально
Новый альбом Rammstein вышел после десятилетнего перерыва
Евросоюз утвердил механизм введения санкций за кибератаки против США
Ученые: быстрая ходьба продлевает жизнь
В Стамбуле состоятся переговоры Матвиенко и Эрдогана
В команде Зеленского прокомментировали официальный распад коалиции Рады
Глава МИД ФРГ: Россия останется в ПАСЕ
Счетная палата намерена улучшить качество еды в Госдуме и Кремле
В Японии потребовали отставки депутата за слова о «войне» с Россией за Курилы
Песков о санкциях США против СОБР «Терек»: принцип взаимности будет соблюдаться
Песков: Россия готова к работе в ПАСЕ только на абсолютно равноправной основе
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Песков: Путин не вмешивался в вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге
Lexus отзывает сотни автомобилей в России
Лавров: Стремление России выйти из СЕ — слухи
Мэр Екатеринбурга: забор на месте строительства храма убирать не будут
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко