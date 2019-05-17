США ввели санкции против чеченского спецназа

Не прошло и трёх дней после успешной встречи президента Владимира Путина с госсекретарём Майком Помпео в Сочи, как американские партнёры перешли в «режим кнута». Минфин США включил в санкционные списки пятерых граждан России, а также спецотряд быстрого реагирования (СОБР) «Терек» (дислоцируется в Чечне). «КП» отвечает на вопросы о причинах нового витка заокеанской активности.

1. Был ли повод?

Формально очередные санкции привязаны к «списку Магнитского». Напомним, в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина» при загадочных обстоятельствах умер Сергей Магнитский: тот был с связан с фирмами скандально известного инвестора Билла Браудера и мог знать о его схеме хищения нескольких миллиардов рублей из бюджета РФ. Однако Запад обвинил в гибели Магнитского российских силовиков и с подачи Браудера уже десять лет дополняет список людей, якобы причастных к трагедии. На сей раз «чёрный перечень» пополнился фамилиями двух следователей по дело покойного бухгалтера: Геннадия Карлова и Елены Трикули.

Всем попавшим под санкции запрещено иметь активы в США или привлекать кредиты в западных банках. А учитывая тесную кооперацию американских спецслужб с другими странами — при первом же выезде за границу они будут задержаны.

2. При чём тут Чечня?

Куда более интересна «чеченская» часть списка, куда в числе прочих вошли СОБР «Терек» и его командир Абузайд Висмурадов. Хотя, казалось бы, где Кавказ, а где «дело Магнитского»?

— «Терек» — одна из лучших в мире боевых единиц по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Если США на высшем уровне обсуждают этот отряд и его командира, это свидетельство того, что они нас боятся. Значит, мы на правильном пути, действуем эффективно, — написал в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ещё один фигурант списка — бывший чеченский силовик Руслан Геремеев. Его подозревают в причастности к убийству российского политика Бориса Немцова четыре года назад, нынешнее местонахождение — неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709488" frameborder="0"></iframe> Ярослав Левин - о санкциях, введённых США против чеченского Спецназа.Эдвард ЧЕСНОКОВ

3. Кому это выгодно?

— Все участники встречи Путин-Помпео подчёркивали, что она прошла «позитивно и успешно». Поэтому для нового витка санкций я вижу две причины, — комментирует кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. — Во-первых, налицо некая политическая инерция: такие «чёрные списки», как правило, готовятся загодя, проходят все круги вашингтонской бюрократии перед утверждением, а робкому потеплению в российско-американских отношениях — всего пара недель. Во-вторых, США тем самым дают понять: мол, мы не против сотрудничества, но не забывайте своё место, мы знаем все ваши слабые точки и всегда готовы на них надавить, если партнёрство, с нашей точки зрения, пойдёт как-нибудь не так. Всё это — нормальная практика для Вашингтона, — подводит итог эксперт.