«Возвращайся в Россию». В Британии мальчика из Латвии избили, спутав с русским

Британское общество уже настолько впитало в себя идею неприязни к России, активно продвигаемую властями королевства в последнее время, что не утруждает себя в разделять россиян от граждан других русскоговорящих стран. Но одно дело взрослые и совсем другое - дети. В школе города Бутл, который находится недалеко от Ливерпуля, школьник напал на 12-летнего мальчика из Латвии, пишет британский таблоид The Mirror.

Эдвард Пургайлис пришел в столовую пообедать. И когда он шел с подносом с едой в сторону столов, на него сзади налетел один учеников и стал бить по голове.

- Тот парень сказал, что я наплел учителям про него какую-то чушь, после этого он ударил меня в обеденном зале. Я спросил, зачем он это сделал. Я был очень зол и сказал, чтобы он оставил меня в покое. Я оттолкнул его, но он стал бить меня сильнее. Я упал на пол, а он продолжал лупить меня по голове кулаками. У меня остались синяки на руках от его ударов. Когда появились учителя, он исчез, - рассказал журналистам Эдвард.

Пока 12-летнего мальчика избивали, собравшиеся посмотреть на драку школьники кричали: «Возвращайся в Россию, ты, скотина!».

После драки у Эдварда остались синяки по всему телу - на лбу, руках, спине, разбит нос. В больнице, куда мальчика доставили прямиком из школы, врачи сделали ему компьютерную томографию головы - опасались, что может быть сотрясение.

34-летняя мама Эдварда Ольга Смелеева переехала с сыном из Риги и живут в британском Бутле уже шесть лет. До этого ни с какими проблемами подобного характера они не сталкивались.

Полиция начала расследование произошедшего в школе, проводятся допросы свидетелей.

- Мы знаем о произошедшем инциденте, - сообщила журналистам директор школы Аманда Райан. - Мы находимся в контакте с родителями пострадавшего и нападавшего, и мы проводим тщательное расследование случившегося в соответствии со школьными правилами.