Липецкий проект – отряд «SOS» объявили победителем в день старта акции «Добровольцы – детям»

В Москве стартовала акция «Добровольцы – детям», организованная Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В прямом эфире, проходящем в формате телемоста, приняли участие 7 регионов-партнеров акции, которые представили лучшие практики волонтерских проектов.

Штурманом «путешествия» и ведущим эфира в студии МИА «Россия сегодня» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию, постоянный партнер Фонда Алексей Ягудин.

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» стартовала уже в восьмой раз, передает портал Открытые НКО.

С 15 мая до 15 сентября в 75 регионах страны пройдут мероприятия с участием добровольцев, призванные улучшить качество жизни семей с детьми. Ежегодно помощь волонтёров получают более 1,5 млн. российских семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, приемными детьми, подростки, находящиеся в конфликте с законом, а также дети, оставшиеся без родителей.

С 15 мая до 15 сентября в 75 регионах страны пройдут мероприятия с участием добровольцев, призванные улучшить качество жизни семей с детьмиФото: материалы пресс-служб

Во время прямой трансляции добровольческие проекты представили 7 регионов, ключевых партнеров акции: Вологодская, Орловская, Липецкая, Курганская, Свердловская, Тюменская области и Хабаровский край.

Регионы рассказали о своих лучших практиках в сфере волонтерства и в прямом эфире показали, как акция «Добровольцы-детям» стартует в их городах. Зрители следили за ходом телемоста на ресурсе портала «Я – родитель» в социальной сети Одноклассники и в прямом эфире голосовали за лучший добровольческий проект.

Победителем стал Липецкий проект – отряд «SOS» (Sодружество Oтзывчивых Sердец), образованный студентами Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. Их идея помощи студентов-психологов детям с особенностями в развитии вызвала наибольший отклик в сердцах людей.

В качестве знака признания и благодарности за самоотверженную работу волонтерам-победителям отправили специальную награду – статуэтку в виде сердца, на которой оставили автографы спикеры мероприятия в Москве.

Открыла прямой эфир и поприветствовала участников акции председатель Организационного комитета акции «Добровольцы – детям», первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова: «14 млн. российских граждан активно участвовали в движении добровольчества в прошлом году. И сейчас, по результатам опросов, более 30% жителей готовы оказывать помощь лично, а 88% поддерживают саму идею. Из сотен маленьких дел рождается одно большое доброе дело. Сегодняшний день – возможность отметить на уровне всей России труд добровольцев. Для них это станет минутой счастья. Мы все сегодня добровольцы, все пришли сюда по доброй воле, и каждый из нас вносит частичку своего душевного тепла, знаний и возможностей. Когда есть результат, когда есть те сотни и тысячи семей, детей и просто людей, которым мы помогли, понимаешь, что все затраченные усилия того стоят».

Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, заместитель председателя Организационного комитета акции «Добровольцы – детям» подчеркнула: «Девизом акции этого года станет «Добровольцы в поддержку Десятилетия детства». Объединиться вокруг детей, помогать детям в трудной жизненной ситуации, поддерживать их в нужное время – хорошее дело. И для добровольцев, и для наставников здесь большой фронт работы. Важно помогать людям преодолеть трудную жизненную ситуацию, содействовать самореализации ребенка, найти перспективу самостоятельной профессиональной деятельности в будущем. Надеемся, что этот год станет еще более продуктивным, чем предыдущий, и позволит привлечь к участию в волонтерских проектах большое количество неравнодушных людей. Но главное в такой акции не массовость ради красивых чисел, а привлечение неравнодушных людей к помощи нуждающимся и использование силы института семьи в такой помощи».

Регионы рассказали о своих лучших практиках в сфере волонтерства и в прямом эфире показали, как акция «Добровольцы-детям» стартует в их городахФото: материалы пресс-служб

Лучшие практики волонтерства в сфере поддержки семьи

Хабаровск рассказал об общественном «Совете отцов», объединяющем людей самых разных профессий: предпринимателей, юристов, психологов, депутатов. Участники совета, помимо того, что сами являются родителями и воспитывают собственных детей, находят время и возможности помогать другим: навести чистоту в любимых городах, развивать детский спорт, поддерживать молодые таланты, научить детей быть ответственными и самостоятельными людьми.

Трогательный проект «Рука помощи» из Тюменской области, помогающий подросткам в конфликте с законом измениться и встать на путь волонтерства, не оставил никого равнодушным. «Когда подросток приходит помогать пожилым людям, он становится более открытым и отзывчивыми к своей семье. Помогая другим, волонтеры обретают себя» – считают жители Тюмени.

Проект «Крутой выходной» с участием «серебряного волонтерства» представил город Катайск, Курганская область. Волонтерство – это не только тинейджеры в брендированных футболках. Один из портретов современного добровольчества – люди предпенсионного и пенсионного возраста, не жалеющие сил на помощь окружающим. Любопытный факт: термин «серебряное волонтерство» и всероссийский тренд на привлечение к добровольчеству людей старшего возраста придумали именно в Кургане. Первый волонтерский отряд 55+ появился здесь еще в 2014 году.

Проект из Екатеринбурга был посвящен важности сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Социальную акцию организовал поисковый отряд «Ровесник», в волонтерский корпус которого сейчас входит около 100 человек, включая студентов. Ребята заняты важным делом – они собирают информацию и доступные данные о судьбах солдат, погибших и пропавших без вести в Великую отечественную войну.

О достижениях Вологодской области в развитии волонтерства рассказал лично губернатор Олег Кувшинников, ставший наставником подростка-сироты. Регион уже в восьмой раз поддерживает акцию «Добровольцы – детям».

За прошлые годы ее участниками стали более 170 тыс. вологжан и было проведено более 10 тысяч мероприятий, таких как «Марафон добрых дел», «Город детства», «Эстафета доброго ремонта», благотворительный базар «Город добрых дел». Одним из новых и приоритетных направлений добровольчества в этом году стало расширение института наставничества над детьми сиротами.

Орловская область представила межпоколенческие проекты, привлечение и серебряных волонтеров, и студентов, и детей к добровольческому движению. Клуб «Рыжик» оказывает посильную помощь детям, проводит праздники и мастер-классы.

В день старта акции «Добровольцы детям» в регионах-партнёрах прошли праздничные мероприятия.

В Хабаровске чествовали семьи региона, а дети-добровольцы проводили мастер-классы для своих свертсников по настольным играм и рукоделию. В Тюмени устроили танцевальный флэшмоб в прямом эфире. Курганская область поддержала фольклорные традиции, организовав выступления танцевальных коллективов и устроив командную игру «Круговорот добра». В Екатеринбурге прошел эко-фестиваль, а в Липецке семейный праздник, в Вологде – увлекательный квест, а в Орле была организована интерактивная программа для детей и родителей.

Старт акции «Добровольцы – детям» также поддержали российские звезды: в прямом включении из Липецка участвовала актриса театра и кино Алена Хмельницая, а в Орле почетным гостем торжественных мероприятий стала известная спортсменка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина.

Помимо этого в открытии акции приняли участие Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты Российской Федерации, Сергей Рыбальченко, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Институт научно-общественной экспертизы», член Общественной палаты Российской Федерации, Леонид Тарасов, член Организационного комитета Всероссийской акции «Добровольцы – детям», директор Автономной некоммерческой организации «Центр социокультурной анимации «Одухотворение», Ирина Разина, советник аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Ирина Фришман Игоревна, заместитель председателя Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций», главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», Светлана Волкова, заместитель председателя аккредитационной комиссии Общероссийской общественной организации «За качественное образование» и другие члены организационного комитета акции.

Запись прямой трансляции

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