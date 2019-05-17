2019-05-17T20:09:35+03:00
Недвижимость

ДОМ.РФ представил в Нижнем Новгороде проекты развития общественных пространств

С концепцией развития городской среды ознакомился вице-премьер правительства России Виталий Мутко
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Заместитель председателя Правительство РФ Виталий Мутко и генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник с рабочим визитом посетили Нижний Новгород. Фото: пресс-служба ДОМ.РФЗаместитель председателя Правительство РФ Виталий Мутко и генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник с рабочим визитом посетили Нижний Новгород. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ
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Сегодня, 17 мая, с рабочим визитом Нижний Новгород посетили заместитель председателя Правительство РФ Виталий Мутко и генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник. В рамках своего визита они посетили ЖК «Новинки Smart City» и ЖК «Окский берег», оценили перспективы подготовки города к грядущему 800-летию города, а также обсудили будущее разработанных проектов благоустройства ключевых общественных пространств города.

При участии ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка подготовлена концепция благоустройства общественных пространств на Большой Покровской улице, площади Минина и Пожарского, а также площади Горького. Первый этап благоустройства территории улицы Большой Покровской общей площадью 13 га уже реализован.

Как отметил Александр Плутник, «в Нижегородской области есть молодые и хорошие команды, которые совместно с нами занимались разработкой концепцией развития центра Нижнего Новгорода, уже работают выпускники образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Потенциал у специалистов огромный, сейчас им необходима поддержка».

На встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обсуждалось дальнейшее развитие городской среды Нижнего Новгорода, планы города по благоустройству Приокского парка, а также мероприятия по подготовке города к грядущему 800-летию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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